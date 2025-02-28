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Военный Фокус Российско-украинская война

Возвращаются к многовековым методам: армия РФ все чаще использует ослов и лошадей, — Bild (фото)

осел, лошади, вс рф
Фото: Telegram | На некоторых кадрах рядом с российскими позициями обустроены импровизированные загоны для животных

Военные РФ используют ослов и мулов для перевозки минометов, воды, ракет и продовольствия. Но в то же время на некоторых видео военные с Дальнего Востока, как ковбои на Диком Западе, передвигаются на лошадях за линией фронта.

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Видео, снятые на передовой, показывают, что с начала февраля в российских войсках все чаще используют ослов, чтобы доставлять оружие и боеприпасы на поле боя. Прежде Силы обороны Украины, используя дроны-камикадзе и артиллерийские снаряды, уничтожали десятки тысяч военнослужащих и тяговых средств ВС РФ. Об этом пишет Bild.

"Острый дефицит внедорожной техники, по-видимому, вынуждает российскую оккупационную армию возвращаться к многовековым методам транспортировки людей и грузов", — отмечает военный обозреватель издния Юлиан Репке.

С одной стороны, военные используют ослов и мулов для перевозки минометов, воды, ракет и продовольствия. Но в то же время на некоторых видео военные с Дальнего Востока, как ковбои на Диком Западе, передвигаются на лошадях за линией фронта.

Российские военные Fullscreen
Российские военные
Российские военные Fullscreen
Российские военные
Российские военные Fullscreen
Российские военные
Российские военные Fullscreen
Российские военные

На некоторых кадрах рядом с российскими позициями обустроены импровизированные загоны для животных. В одном из показательных роликов, снятых оператором дрона ВСУ, военный РФ безуспешно пытался заставить осла сдвинуться с места.

"Они присылают нам ослов. Настоящих ослов! Четыре штуки. Они используют ослов для перевозки боеприпасов. Приказано построить для них загон. На дворе XXI век, а мы идем на войну верхом на ослах", — говорилось посте российского военнослужащего в Telegram-канале.

Российский источник "Майорский кОртиZол" также подтвердил, что вьючных животных применяют в российской армии.

"Нам выдали ослика, — говорит на видео рассерженный мужчина. — Он во взводе обеспечения припаркованный".

Виктор Соболев, отставной российский генерал попытался оправдать такое логистическое решение военного командования.

"Сейчас очень большие сложности в обеспечении частей и подразделений, среди прочего, и в штурмовых отрядах, группах и т.д., боеприпасами, военно-техническим имуществом и продовольствием. Если используются какие-то методы, в том числе ослы, лошади и так далее для доставки боеприпасов и другого имущества на передовую, то это нормально", — объяснил он.

Напомним, что в ВСУ показали, как уничтожают бронетехнику ВС РФ под Купянском: были повреждены танк, БМП-2 и ББМ.

Также сообщалось, что эксперт объяснил, почему "шахеды" стали громче летать.