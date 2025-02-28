Возвращаются к многовековым методам: армия РФ все чаще использует ослов и лошадей, — Bild (фото)

Военные РФ используют ослов и мулов для перевозки минометов, воды, ракет и продовольствия. Но в то же время на некоторых видео военные с Дальнего Востока, как ковбои на Диком Западе, передвигаются на лошадях за линией фронта.

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Видео, снятые на передовой, показывают, что с начала февраля в российских войсках все чаще используют ослов, чтобы доставлять оружие и боеприпасы на поле боя. Прежде Силы обороны Украины, используя дроны-камикадзе и артиллерийские снаряды, уничтожали десятки тысяч военнослужащих и тяговых средств ВС РФ. Об этом пишет Bild.

"Острый дефицит внедорожной техники, по-видимому, вынуждает российскую оккупационную армию возвращаться к многовековым методам транспортировки людей и грузов", — отмечает военный обозреватель издния Юлиан Репке.

С одной стороны, военные используют ослов и мулов для перевозки минометов, воды, ракет и продовольствия. Но в то же время на некоторых видео военные с Дальнего Востока, как ковбои на Диком Западе, передвигаются на лошадях за линией фронта.

Российские военные

Российские военные

Российские военные

Российские военные

На некоторых кадрах рядом с российскими позициями обустроены импровизированные загоны для животных. В одном из показательных роликов, снятых оператором дрона ВСУ, военный РФ безуспешно пытался заставить осла сдвинуться с места.

"Они присылают нам ослов. Настоящих ослов! Четыре штуки. Они используют ослов для перевозки боеприпасов. Приказано построить для них загон. На дворе XXI век, а мы идем на войну верхом на ослах", — говорилось посте российского военнослужащего в Telegram-канале.

Российский источник "Майорский кОртиZол" также подтвердил, что вьючных животных применяют в российской армии.

"Нам выдали ослика, — говорит на видео рассерженный мужчина. — Он во взводе обеспечения припаркованный".

Виктор Соболев, отставной российский генерал попытался оправдать такое логистическое решение военного командования.

"Сейчас очень большие сложности в обеспечении частей и подразделений, среди прочего, и в штурмовых отрядах, группах и т.д., боеприпасами, военно-техническим имуществом и продовольствием. Если используются какие-то методы, в том числе ослы, лошади и так далее для доставки боеприпасов и другого имущества на передовую, то это нормально", — объяснил он.

Напомним, что в ВСУ показали, как уничтожают бронетехнику ВС РФ под Купянском: были повреждены танк, БМП-2 и ББМ.

Также сообщалось, что эксперт объяснил, почему "шахеды" стали громче летать.