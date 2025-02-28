"Как смогли, так и сделали": эксперт объяснил, почему "шахеды" стали громче летать (видео)

Константин Криволап подчеркнул, что Украина серьезно занимается вопросами разработки дронов-перехватчиков, которые летают на значительно более высоких скоростях, чем "Шахеды".

Related video

Ударные беспилотники типа "шахед" стали громче не из-за китайских двигателей, а потому, что летают на меньшей высоте. Об этом в эфире телемарафона заявил авиационный эксперт Константин Криволап.

"Они стали ниже летать и поэтому звук стал ближе. Эхо стало лучше", — сказал Криволап.

Он пояснил, что россияне дальше используют в этих дронах китайский поршневой двигатель.

"Они его просто скопировали: как смогли, так и сделали. От него требуется, чтобы он мог определенное время лететь, где-то 10-20-25 часов, а потом он может смело "умирать", — отметил Криволап.

В то же время эксперт отметил, что россияне модернизируют "Шахеды" в направлении улучшения системы навигации, что позволяет быть менее чувствительными к украинской системе радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, появились отдельные модели российских "шахедов", в которых есть оптика, и они собирают разведданные.

"Мы должны это понимать и разрабатывать свои системы, которые не позволят этим "шахедам" вообще летать над нашими городами", — подчеркнул Криволап.

По его словам, россияне будут увеличивать количество и скорость дронов, а также улучшать системы наведения "шахедов". В качестве примера эксперт привел то, что сначала на "шахедах" была одна специальная антенна типа "комета", а теперь оккупанты иногда применяют по четыре или даже восемь таких антенн.

Наконец Криволап рассказал, что Украина серьезно занимается вопросами разработки дронов-перехватчиков, которые летают на значительно более высоких скоростях, чем "шахеды".

"Будущее все же будет двигаться в направлении уменьшения стоимости уничтожения этого "шахеда". По возможности, это может быть и лазерное оружие. Может быть оружие средств сверхвысокой частоты, когда не в луч лазера проецируется, а делается очень мощное микроволновое излучение, которое может вывести саму электронику из строя. Это легкая авиация, которая может закрепить средства поражения и с помощью различных систем находить "шахэды", потом их поражать на каких-то пересекающихся курсах — сверху или сбоку", — подчеркнул Криволап.

Напомним, 27 февраля из-за атаки "шахедов" на Киевщине вспыхнуло предприятие.

Фокус также писал о том, что ВСУ устраивают гонки дронов в небе, чтобы сбивать "шахеды".