Россия изменила тактику: ВСУ устраивают гонки дронов в небе, чтобы сбивать "Шахеды"

Когда враг начал запускать по Украине ударные беспилотники, были созданы тысячи мобильных групп. Однако РФ не стала мириться с неудачами и начала прибегать к хитрости, создавая новые вызовы.

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Украинские силы ПВО сбивают российские "Шахеды" с помощью дронов. Об этом в интервью LIGA.net 26 февраля рассказал командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский.

"Любая война — это шахматная партия. То, что было приоритетом вчера, сегодня может безнадежно устареть", — подчеркнул он.

По его словам, когда из России полетели "Шахеды", Украина оперативно создала тысячи мобильных огневых групп. Они показали высокую эффективность, но это не осталось незамеченным для врага.

"Россияне посмотрели, что безрезультатно работают. И начали менять тактику, начали совершенствовать, менять высоты", — пояснил Сухаревский.

Командующий сообщил, что так защитники неба перешли к новому методу борьбы с российскими БПЛА. Теперь "Шахеды" начинают сбивать с помощью FPV-дронов.

"И это уже дает реальные результаты. Далее начинается постоянная технологическая гонка", — заверил он.

Сухаревский отметил, что каждая операция СБС — это учет различных разведданных. Они касаются систем РЭБ, российской ПВО, объективной защищенности и пассивной защиты. В частности, речь идет об обшивке аэродромов, закапывании самолетов или цистерн.

"Поэтому планирование — наше все. Без этого никак", — добавил командующий.

Напомним, в начале февраля командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский информировал, что уже скоро мобильные группы будут сбивать "Шахеды" с помощью лазерного оружия.

Напомним, ночью на 26 февраля ВС РФ атаковали "Шахедами" Киевскую область, погибли супруги. По данным СМИ, дрон залетел в спальню жилого дома, где жили известный хирург и журналистка. По словам очевидцев, БПЛА взорвался внутри комнаты, местная жительница слышала женские крики.