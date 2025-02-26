Росія змінила тактику: ЗСУ влаштовують перегони дронів у небі, щоб збивати "Шахеди"

Коли ворог почав запускати по Україні ударні безпілотники, були створені тисячі мобільних груп. Однак РФ не стала миритись з невдачами й почала вдаватись до хитрощів, створюючи нові виклики.

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Українські сили ППО збивають російські "Шахеди" за допомогою дронів. Про це в інтерв’ю LIGA.net 26 лютого розповів командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський.

"Будь-яка війна — це шахова партія. Те, що було пріоритетом вчора, сьогодні може безнадійно застаріти", — підкреслив він.

З його слів, коли з Росії полетіли "Шахеди", Україна оперативно створила тисячі мобільних вогневих груп. Вони показали високу ефективність, але це не залишилось непоміченим для ворога.

"Росіяни подивилися, що безрезультатно працюють. І почали змінювати тактику, почали вдосконалювати, змінювати висоти", — пояснив Сухаревський.

Командувач повідомив, що так захисники неба перейшли до нового методу боротьби з російськими БПЛА. Тепер "Шахеди" починають збивати за допомогою FPV-дронів.

"І це вже дає реальні результати. Далі починається постійна технологічна гонитва", — запевнив він.

Сухаревський зауважив, що кожна операція СБС — це врахування різноманітних розвідданих. Вони стосуються систем РЕБ, російської ППО, об'єктивної захищеності й пасивного захисту. Зокрема, йдеться про обшивку аеродромів, закопування літаків або цистерн.

"Тому планування — наше все. Без цього ніяк", — додав командувач.

Нагадаємо, на початку лютого командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський інформував, що вже скоро мобільні групи збиватимуть "Шахеди" за допомогою лазерної зброї.

Нагадаємо, вночі на 26 лютого ЗС РФ атакували "Шахедами" Київську область, загинуло подружжя. За даними ЗМІ, дрон залетів у спальню житлового будинку, де жили відомий хірург та журналістка. Зі слів очевидців, БПЛА вибухнув всередині кімнати, місцева жителька чула жіночі крики.