В Крюківщині загинула сімейна пара: подробиці атаки РФ на Київщину (відео)

У Крюківщині після влучання ворожого дрона згорів приватний будинок. У Бучі пошкоджено п'ять будинків.

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В ніч на 26 лютого Росія атакувала Київську область "Шахедами". Внаслідок ворожої атаки на Київську область загинуло двоє людей, ще двоє поранено. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Наслідки атаки росіян на Крюківщину

Бучанською та Києво-Святошинською окружними прокуратурами розпочато кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів, у тому числі, що призвели до загибелі людини (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, ввечері 25 лютого 2025 року російські військові атакували БпЛА Київщину. Внаслідок атаки на село Крюківщина загинуло двоє людей, ще двоє отримали осколкові поранення, серед них 19-річна дівчина.

В Бучанському районі пошкоджено п'ять житлових будинків, авто та гаражі.

Наслідки атаки росіян на Крюківщину

"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", — сказано у повідомленні.

У ДСНС Київщини підтвердили, що у Крюківщині уламки БПЛА спричинили пожежу в приватному будинку (200 кв.м). Вогонь загасили о 01.54.

Що відомо про загиблих в Крюківщині

Сусіди повідомили журналістам, що в будинку, який згорів після атаки російських дронів в Крюківщині, проживала подружня пара.

"На місці трагедії знайшли друге тіло. Рештки загиблих вестимуть на ДНК, бо опізнати їх неможливо. Рятувальники кажуть, що знайшли тіла чоловіка та жінки – подружньої пари, яка тут жила. Сусіди розповідають, що коли вночі сюди залетів "Шахед", то вони бігли рятувати. Але дрон влетів у спальню, де ймовірно було подружжя. У цьому будинку жили відомий хірург, а також наша колега-телевізійниця", – розповіла журналістка ТСН Інна Боднар.

Згодом стало відомо, що загинула журналістка "Укрінформу" Тетяна Кулик.

Російський дрон вбив подружжя в селі Крюківщина Фото: ДСНС

Сусіди розповіли, що намагались врятувати людей, проте вогонь швидко поширювався.

"Удар був прямо у спальню, бо звідти вогонь йшов", – каже сусід подружжя. Також свідки обстрілу кажуть, що ворожий дрон вибухнув всередині будинку.

"Я одне хочу сказати — росіяни, будьте ви прокляті до сьомого покоління. Ми чули, як жінка вмирала, як вона кричала. І це було найстрашніше", — каже місцева жителька.

Нагадаємо, в ніч проти 26 лютого Росія атакувала територію України ударними дронами типу "Shahed 131/136". Окрім Крюківщини на Київщині вибухи лунали на Миколаївщині, Кропивницьому та Харкові.