В будинок влучив "Шахед": під час атаки РФ на Крюківщину загинула ведуча "Укрінформу"

Ворожий дрон влучив у будинок Тетяни Кулик та хірурга Павла Іванчова.

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Унаслідок російської нічної атаки дронів у Київській області загинула журналістка "Укрінформу" Тетяна Кулик. В будинок журналістки та хірурга Павла Іванчова влучив російський "Шахед". На місці трагедії були знайдені два тіла. Їх направили на експертизу. Загибель Тетяни Кулик підтвердили в "Укрінформі".

В повідомленні зауважили, що Тетяна Кулик — авторка і ведуча проєкту "Нація непереможних", також вона виконувала обов’язки головного редактора Головної редакції мультимедіа.

Тетяна Кулик, авторка і ведуча проєкту "Нація непереможних" Фото: Соцмережi

Тетяна Кулик була членкинею Національної спілки журналістів України. Раніше працювала головною редакторкою редакції суспільно-публіцистичних програм і ведучою "Центрального каналу" (КДТРК), Всесвітньої служби радіомовлення України, телеведучою Суспільного мовлення.

"Колектив "Укрінформу" висловлює щирі співчуття родині Тетяни, її передчасна загибель шокувала колег і стала величезною втратою для агентства", — сказано у повідомленні.

Генеральний директор "Укрінформу" Сергій Череватий повідомив, що тільки напередодні він спілкувався із Тетяною щодо підготовки інтерв'ю голови ГУР Кирила Буданова.

"Ми будемо мститися за нашу колегу матеріалами, які викривають воєнні злочини агресора. І, як сказав у цьому інтерв’ю Кирило Буданов, всі кати українського народу обов’язково понесуть покарання", — зазначив Череватий.

Будинок Тетяни Кулик згорів після влучання російського дрона

Офіційно інформація про загибель 52-річного хірурга Павла Іванчова не підтверджена. Кого колега та друг Андрій Хохлов написав: "Сьогодні вночі внаслідок російської агресії трагічно загинув мій друг, товариш, наставник, завкафедрою хірургії, Павло Васильович Іванчов. Спочивай, друже, дуже шкода, тебе буде не вистачати".

В НМУ імені Богомольця, де працював Іванчов, чекають на офіційне підтвердження загибелі Павла від поліції.

"Як нам стало відомо з інформації сусідів, ймовірно, у момент влучання Павло Іванчов перебував вдома разом із дружиною Тетяною. Знайдене у будинку професора Іванчова тіло направили на судово-медичну експертизу для підтвердження особи. Про результати експертизи та слідчих дій ми повідомимо згодом", — сказано у повідомленні.

Відомо, що Павло Іванчов був завідувачем кафедри хірургії №3 Національного медичного університету імені Богомольця, доктор медичних наук, доктор економічних наук, професор.

За словами сусідів, у момент атаки Павло і Тетяна були вдома. Зранку 26 лютого рятувальники загасили полумʼя і знайшли два тіла.

За даними Інституту масової інформації, Тетяна Кулик стала 98-ою у списку загиблих медійників, яких вбила РФ від початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, Фокус писав про ворожу атаку на Київську область, зокрема на село Крюківщина. Сусіди Тетяни Кулик повідомили, що російський дрон влетів просто у вікно спальні. Вони намагались загасити полум'я та врятувати людей, але будинок згорів вщент.