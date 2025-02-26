В дом попал "Шахед": во время атаки РФ на Крюковщину погибла ведущая "Укринформа"

Вражеский дрон попал в дом Татьяны Кулик и хирурга Павла Иванчева.

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В результате российской ночной атаки дронов в Киевской области погибла журналистка "Укринформа" Татьяна Кулик. В дом журналистки и хирурга Павла Иванчева попал российский "Шахед". На месте трагедии были найдены два тела. Их направили на экспертизу. Гибель Татьяны Кулик подтвердили в "Укринформе".

В сообщении отметили, что Татьяна Кулик — автор и ведущая проекта "Нація непереможних", также она исполняла обязанности главного редактора Главной редакции мультимедиа.

Татьяна Кулик, автор и ведущая проекта "Нація непереможних" Фото: Соцсети

Татьяна Кулик была членом Национального союза журналистов Украины. Ранее работала главным редактором редакции общественно-публицистических программ и ведущей "Центрального канала" (КГТРК), Всемирной службы радиовещания Украины, телеведущей Общественного вещания.

"Коллектив "Укринформа" выражает искренние соболезнования семье Татьяны, ее преждевременная гибель шокировала коллег и стала огромной потерей для агентства", — сказано в сообщении.

Генеральный директор "Укринформа" Сергей Череватый сообщил, что только накануне он общался с Татьяной по поводу подготовки интервью главы ГУР Кирилла Буданова.

"Мы будем мстить за нашу коллегу материалами, которые разоблачают военные преступления агрессора. И, как сказал в этом интервью Кирилл Буданов, все палачи украинского народа обязательно понесут наказание", — отметил Череватый.

Дом Татьяны Кулик сгорел после попадания российского дрона

Официально информация о гибели 52-летнего хирурга Павла Иванчева не подтверждена. Кого коллега и друг Андрей Хохлов написал: "Сегодня ночью в результате российской агрессии трагически погиб мой друг, товарищ, наставник, завкафедрой хирургии, Павел Васильевич Иванчев. Покойся, друг, очень жаль, тебя будет не хватать".

В НМУ имени Богомольца, где работал Иванчев, ждут официального подтверждения гибели Павла от полиции.

"Как нам стало известно из информации соседей, вероятно, в момент попадания Павел Иванчев находился дома вместе с женой Татьяной. Найденное в доме профессора Иванчева тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для подтверждения личности. О результатах экспертизы и следственных действий мы сообщим позже", — говорится в сообщении.

Известно, что Павел Иванчев был заведующим кафедрой хирургии №3 Национального медицинского университета имени Богомольца, доктор медицинских наук, доктор экономических наук, профессор.

По словам соседей, в момент атаки Павел и Татьяна были дома. Утром 26 февраля спасатели потушили пламя и нашли два тела.

По данным Института массовой информации, Татьяна Кулик стала 98-й в списке погибших медийщиков, которых убила РФ с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, Фокус писал о вражеской атаке на Киевскую область, в частности на село Крюковщина. Соседи Татьяны Кулик сообщили, что российский дрон влетел прямо в окно спальни. Они пытались потушить пламя и спасти людей, но дом сгорел дотла.