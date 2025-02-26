В Крюковщине погибла семейная пара: подробности атаки РФ на Киевщину (видео)

В Крюковщине после попадания вражеского дрона сгорел частный дом. В Буче повреждены пять домов.

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В ночь на 26 февраля Россия атаковала Киевскую область "Шахедами". В результате вражеской атаки на Киевскую область погибли два человека, еще двое ранены. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Последствия атаки россиян на Крюковщину

Бучанской и Киево-Святошинской окружными прокуратурами начаты уголовные производства по фактам военных преступлений, в том числе, приведших к гибели человека (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, вечером 25 февраля 2025 года российские военные атаковали БпЛА Киевскую область. В результате атаки на село Крюковщина погибли два человека, еще двое получили осколочные ранения, среди них 19-летняя девушка.

В Бучанском районе повреждены пять жилых домов, авто и гаражи.

Последствия атаки россиян на Крюковщину

"Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", — сказано в сообщении.

В ГСЧС Киевщины подтвердили, что в Крюковщине обломки БПЛА вызвали пожар в частном доме (200 кв.м). Огонь потушили в 01.54.

Что известно о погибших в Крюковщине

Соседи сообщили журналистам, что в доме, который сгорел после атаки российских дронов в Крюковщине, проживала супружеская пара.

"На месте трагедии нашли второе тело. Останки погибших будут вести на ДНК, потому что опознать их невозможно. Спасатели говорят, что нашли тела мужчины и женщины — супружеской пары, которая здесь жила. Соседи рассказывают, что когда ночью сюда залетел "Шахед", то они бежали спасать. Но дрон влетел в спальню, где вероятно были супруги. В этом доме жили известный хирург, а также наша коллега-телевизионщица", — рассказала журналистка ТСН Инна Боднар.

Впоследствии стало известно, что погибла журналистка "Укринформа" Татьяна Кулик.

Российский дрон убил супругов в селе Крюковщина Фото: ГСЧС

Соседи рассказали, что пытались спасти людей, однако огонь быстро распространялся.

"Удар был прямо в спальню, потому что оттуда огонь шел", — говорит сосед супругов. Также свидетели обстрела говорят, что вражеский дрон взорвался внутри дома.

"Я одно хочу сказать — русские, будьте вы прокляты до седьмого поколения. Мы слышали, как женщина умирала, как она кричала. И это было самое страшное", — говорит местная жительница.

Напомним, в ночь на 26 февраля Россия атаковала территорию Украины ударными дронами типа "Shahed 131/136". Кроме Крюковщины Киевской области взрывы раздавались в Николаевской области, Кропивницком и Харькове.