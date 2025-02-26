Ночная атака РФ: взрывы раздавались в Харькове, Кропивницком, есть разрушения и раненые (фото)

В результате атаки на Киевщину ранения получила 19-летняя девушка, а в Харькове из охваченного огнем дома спасли 5 человек.

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В ночь на 26 февраля РФ атаковала территорию Украины ударными дронами типа "Shahed 131/136". Взрывы раздавались на Киевщине, Николаевщине, Кропивницком и Харькове. Есть разрушения и пострадавшие. Фокус собрал все, что известно о ночных обстрелах на данный момент.

Атака на Киевскую область

Российские войска совершили очередной обстрел Киевской области с использованием беспилотников. Как сообщает полиция Киевщины, больше всего пострадал Бучанский район, где взрывной волной повреждены окна в нескольких частных домах. Из-за удара загорелся двухэтажный частный дом — подразделения ГСЧС оперативно приступили к тушению пожара.

Кроме того, в этом же районе зафиксировано повреждение частного дома, гаража и автомобиля. Следственно-оперативные группы, взрывотехники и патрульные полицейские Киевской области документировали последствия атаки.

"На месте происшествия работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники полиции Киевской области, которые продолжают документировать последствия атаки", — отметили в полиции.

Временно исполняющий обязанности председателя Киевской ОГА Николай Калашник сообщил, что в результате вражеской атаки в Бучанском районе Киевской области произошло возгорание двухэтажного частного дома.

"В этом же районе в результате атаки пострадала девушка 19 лет. С диагнозом убойная рана головы госпитализирована в местную больницу. Более подробная информация позже", — информирует Николай Калашник.

Атака на Харьков

Ночью 26 февраля ВС РФ атаковали "Шахедами" Харьков. Попадания зафиксировали в Киевском и Шевченковском районах.

"В результате попадания обломков БПЛА "Герань" в проезжую часть повреждено остекление многоквартирного жилого дома, здание университета, оперного театра, кафе. Пострадавших нет. В результате попадания обломков БПЛА "Герань" в 9-этажный многоквартирный жилой дом возник пожар в квартире на 2-м этаже, частично повреждены стена и остекление дома", — проинформировал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его информации, пострадали два человека, получили острую реакцию на стресс. Спасли еще 5 человек.

В результате попадания обломков БПЛА "Герань" в тротуар повреждено остекление многоквартирного жилого дома, здание кафе и контактная сеть троллейбуса. Без пострадавших.

Атака на Кропивницкий

В течение ночи город Кропивницкий подвергся атаке вражеских дронов. Жители слышали по меньшей мере 4 взрыва.

"В Кропивницком слышен взрыв. Повторный взрыв. Воздушная тревога в области продолжается. Оставайтесь в укрытиях, сохраняйте спокойствие", - сообщали корреспонденты "Суспільного".

Далее они проинформировали еще о 2 взрывах, и насчитали, что за 20 минут в городе прогремели по меньшей мере 4 взрыва.

Атака на Николаевскую область

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в ночь на 26 февраля силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено три БпЛА типа "Shahed 131/136".

Он отметил, что также в течение дня, 25 февраля, враг совершил артиллерийские обстрелы по Куцурубской общине. Кроме того, враг девять раз атаковал громаду дронами типа FPV. В результате обстрелов в с. Дмитровка повреждено административное здание фермерского хозяйства и автомобиль. Пострадавших нет.

Также вчера, 25 февраля, в 19:30 враг атаковал дроном типа FPV Березанскую громаду. Пострадавших нет.

Атака на Сумщину

Также в ночь на 26 февраля ВС РФ атаковали Сумскую область "Шахедами". С ними справились украинские зенитчики.

"Сегодня, 26 февраля наши зенитчики в небе над Сумской областью сбили 19 вражеских БпЛА типа "Шахед". С начала года подразделениями ПВО области ликвидировано 520 российских беспилотников. Спасибо нашим Защитникам неба за слаженную работу, эффективное использование оружия защиту и сохраненные жизни", — проинформировал в своем телеграмм-канале председатель Сумской ОВА Игорь Кальченко.

Напомним, что в ночь на 26 февраля ударные беспилотники атаковали Крым. Они пролетали через Джанкой и двигались в направлении поселка Красноармейское, с военного аэродрома Бельбек взлетели самолеты, активно работала противовоздушная оборона.