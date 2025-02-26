Нічна атака РФ: вибухи лунали в Харкові, Кропивницькому, є руйнування і поранені (фото)

Внаслідок атаки на Київщину поранення отримала 19-річна дівчина, а в Харкові з охопленого вогнем будинку врятували 5 людей.

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В ніч проти 26 лютого РФ атакувала територію України ударними дронами типу "Shahed 131/136". Вибухи лунали на Київщині, Миколаївщині, Кропивницьому та Харкові. Є руйнування та постраждалі. Фокус зібрав все, що відомо про нічні обстріли на цей час.

Атака на Київщину

Російські війська здійснили черговий обстріл Київської області з використанням безпілотників. Як повідомляє поліція Київщини, найбільше постраждав Бучанський район, де вибуховою хвилею пошкоджено вікна в кількох приватних будинках. Через удар загорівся двоповерховий приватний будинок – підрозділи ДСНС оперативно розпочали гасіння пожежі.

Крім того, в цьому ж районі зафіксовано пошкодження приватного будинку, гаража та автомобіля. Слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та патрульні поліцейські Київської області документували наслідки атаки.

"На місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Київської області, які продовжують документувати наслідки атаки", — наголосили в поліції.

Тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що унаслідок ворожої атаки в Бучанському районі на Київщині сталося загоряння двоповерхового приватного будинку.

"У цьому ж районі внаслідок атаки постраждала дівчина 19 років. З діагнозом забійна рана голови госпіталізована до місцевої лікарні. Більш детальна інформація згодом", – інформує Микола Калашник.

Атака на Харків

Вночі 26 лютого ЗС РФ атакували "Шахедами" Харків. Влучання зафіксували у Київському та Шевченківському районах.

"Внаслідок влучання уламків БПЛА "Герань" в проїжджу частину пошкоджено скління багатоквартирного житлового будинку, будівля університету, оперного театру, кафе. Постраждалих немає. Внаслідок влучання уламків БПЛА "Герань" в 9-поверховий багатоквартирний житловий будинок виникла пожежа в квартирі на 2-му поверсі, частково пошкоджено стіну та скління будинку", — проінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, постраждали дві людини, отримали гостру реакцію на стрес. Врятували ще 5 людей.

Внаслідок влучання уламків БПЛА "Герань" в тротуар пошкоджено скління багатоквартирного житлового будинку, будівлю кафе та контактну мережу тролейбуса. Без постраждалих.

Атака на Кропивницький

Протягом ночі місто Кропивницький зазнало атаки ворожих дронів. Жителі чули щонайменше 4 вибухи.

"У Кропивницькому чути вибух. Повторний вибух. Повітряна тривога в області триває. Залишайтеся в укриттях, зберігайте спокій", — повідомляли кореспонденти "Суспільного".

Далі вони проінформували ще про 2 вибухи, і нарахували, що за 20 хвилин в місті пролунали щонайменше 4 вибухи.

Атака на Миколаївщину

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у ніч проти 26 лютого силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу "Shahed 131/136".

Він зауважив, що також продовж дня, 25 лютого, ворог здійснив артилерійські обстріли по Куцурубській громаді. Крім того, ворог девʼять разів атакував громаду дронами типу FPV. Внаслідок обстрілів у с. Дмитрівка пошкоджено адміністративну будівлю фермерського господарства та автомобіль. Постраждалих немає.

Також учора, 25 лютого, о 19:30 ворог атакував дроном типу FPV Березанську громаду. Постраждалих немає.

Атака на Сумщину

Також в ніч проти 26 лютого ЗС РФ атакували Сумську область "Шахедами". З ними впоралися українські зенітники.

"Сьогодні, 26 лютого наші зенітники у небі над Сумщиною збили 19 ворожих БпЛА типу "Шахед". З початку року підрозділами ППО області ліквідовано 520 російських безпілотників. Дякуємо нашим Захисникам неба за злагоджену роботу, ефективне використання зброї захист і збережені життя", — проінформував у своєму телеграм-каналі голова Сумської ОВА Ігор Кальченко.

Нагадаємо, що у ніч проти 26 лютого ударні безпілотники атакували Крим. Вони пролітали через Джанкой та рухалися у напрямку селища Красноармійське, із військового аеродрому Бельбек злетіли літаки, активно працювала протиповітряна оборона.