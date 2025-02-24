В Україні розробляють програму, яка автоматизує збиття БпЛА (фото)

Система вже успішно пройшла польові випробування. Вона обробляє дані з радарів і дає змогу запускати на перехоплення" ворожого, наприклад, "Шахеда" FPV-дрон.

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Українська компанія LLC Art Development розробляє програмне забезпечення, яке автоматизує збиття БпЛА за допомогою зенітних FPV-дронів і мінімізує в цьому процесі участь людини. Проєкт називається Sky Hunter, і він був представлений на Defense Tech Innovations Forum 2025 від Brave1.

ПЗ аналізує дані з радарів, відстежує координати цілі в режимі реального часу й візуалізує їх на панелі керування. Система автоматично розраховує траєкторію польоту FPV-дрона й за командою веде його до знищення зафіксованого БпЛА.

Інтерфейс ПЗ Sky Hunter Фото: Економічна правда

Розробники пояснили, що Sky Hunter призначений захищати стратегічні об’єкти в Україні від розвідувальних і ударних безпілотників РФ. Зокрема, йдеться про "Шахеди", "Молнії", Zala та Supercam. Система може бути інтегрована у різні зенітні FPV-дрони українського виробництва.

Програму вже успішно випробували на полігоні, отримавши оцінку від експертів Brave1. Нині команда завершує роботу над проєктом, готуючи Sky Hunter до виходу на бойове чергування, і шукає інвесторів для пришвидшення процесу.

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