В Украине разрабатывают программу, которая автоматизирует нейтрализацию БПЛА (фото)

Система уже успешно прошла полевые испытания. Она обрабатывает данные с радаров и позволяет запускать на "перехват" вражеского, например, "Шахеда" FPV-дрон.

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Украинская компания LLC Art Development разрабатывает программное обеспечение, которое автоматизирует нейтрализацию БПЛА с помощью зенитных FPV-дронов и минимизирует в этом процессе участие человека. Проект называется Sky Hunter, и он был представлен на Defense Tech Innovations Forum 2025 от Brave1.

ПО анализирует данные с радаров, отслеживает координаты цели в режиме реального времени и визуализирует их на панели управления. Система автоматически рассчитывает траекторию полета FPV-дрона и по команде ведет его к уничтожению зафиксированного БПЛА.

Интерфейс ПО Sky Hunter Фото: Економічна правда

Разработчики объяснили, что Sky Hunter предназначен защищать стратегические объекты в Украине от разведывательных и ударных беспилотников РФ. В частности, речь идет о "Шахедах", "Молнии", Zala и Supercam. Система может быть интегрирована в различные зенитные FPV-дроны украинского производства.

Программу уже успешно испытали на полигоне, получив оценку от экспертов Brave1. Сейчас команда завершает работу над проектом, готовя Sky Hunter к выходу на боевое дежурство, и ищет инвесторов для ускорения процесса.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия может напасть на Украину снова через 10 лет, если не будет достаточной готовности к бою.

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