"Россия может вернуться через 10 лет": Зеленский сказал, что нужно Украине для устойчивого мира (видео)

Глава государства считает, что россияне не простят миру, что не смогут победить в этот раз. Украина должна быть готовой к новому нападению в будущем.

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия может вернуться через 10 лет, если мы будем недостаточно готовы. Об этом глава государства заявил во время саммита "Поддерживай Украину" по случаю третьей годовщины полномасштабной войны.

Саммит "Поддерживай Украину"

Зеленский отметил, что знает, сколько солдат иностранного контингента нужно Украине, однако пока не будет разглашать это публично, чтобы не готовить к этому россиян.

"Мы надеемся, что мы сможем закончить эту войну в этом году, а не через три года. Это очень сложная ситуация. Это очень сложно всем нашим странам проходить всю эту войну. Со всем уважением к нашим солдатам", — сказал украинский президент.

По мнению Владимира Зеленского, если Украина достаточно не подготовится во время мирных времен — Россия снова вернется.

"Россия может вернуться через 10 лет, если мы не будем готовы. Они не вернутся, если мы вернем их на их место, на их территорию, если Украина будет в ЕС и НАТО в ближайшем будущем", — отметил глава государства.

Зеленский добавил, что россияне не вернутся, если у нас будет крепкая армия, альянс и единство.

"Они никогда не простят миру, что они не победят. Увидите, что они не победят", — сказал президент.

Накануне премьер Дании Метте Фредериксен также высказала предположение об "опасности мира".

"Есть риск, что мир в Украине является более опасным, чем война, которая сейчас продолжается", — сказала глава датского правительства во время визита в Киев.

Напомним, что заявляли другие иностранные лидеры в третью годовщину вторжения.

Ранее Фокус писал об ответе Зеленского на вопрос о сделке по редкоземельным металлам.