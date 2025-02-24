"Росія може повернутися через 10 років": Зеленський сказав, що потрібно Україні для сталого миру (відео)

Глава держави вважає, що росіяни не пробачать світу, що не зможуть перемогти цього разу. Україна повинна бути готовою до нового нападу в майбутньому.

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія може повернутися через 10 років, якщо ми будемо недостатньо готові. Про це глава держави заявив під час саміту "Підтримуй Україну" з нагоди третіх роковин повномасштабної війни.

Саміт "Підтримуй Україну"

Зеленський зазначив, що знає, скільки солдатів іноземного контингенту потрібно Україні, проте поки не буде розголошувати це публічно, аби не готувати до цього росіян.

"Ми сподіваємося, що ми зможемо закінчити цю війну цього року, а не через три роки. Це дуже складна ситуація. Це дуже складно усім нашим країнам проходити всю цю війну. З усією повагою до наших солдатів", — сказав український президент.

На думку Володимира Зеленського, якщо Україна достатньо не підготується під час мирних часів — Росія знову повернеться.

"Росія може повернутися через 10 років, якщо ми не будемо готові. Вони не повернуться, якшо ми повернемо їх на їхнє місце, на їхню територію, якщо Україна буде в ЄС та НАТО в найближчому майбутньому", — зазначив глава держави.

Зеленський додав, що росіяни не повернуться, якщо в нас буде міцна армія, альянс та єдність.

"Вони ніколи не пробачать світу, що вони не переможуть. Побачите, що вони не переможуть", — сказав президент.

Напередодні прем’єрка Данії Метте Фредеріксен також висловила припущення щодо "небезпеки миру".

"Є ризик, що мир в Україні є більш небезпечним, ніж війна, яка зараз триває", — сказала глава данського уряду під час візиту до Києва.

Нагадаємо, що заявляли інші іноземні лідери в треті роковини вторгнення.

Раніше Фокус писав про відповідь Зеленського на запитання про угоду щодо рідкісноземельних металів.