"1 января 2030 года Украина должна вступить в ЕС": что говорили иностранные лидеры в годовщину войны (фото, видео)

В Киев 24 февраля съехался ряд лидеров стран-партнеров Украины. Некоторые президенты вышли на связь дистанционно.

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Президент Литвы Гитанас Науседа назвал вероятную дату вступления Украины в ЕС. Он считает, что ею может стать 1 января 2030 года. Фокус собрал заявления иностранных лидеров, которые прибыли в Украину в третью годовщину полномасштабной войны.

Саммит "Поддерживай Украину" SupportUkraine

Во время саммита с участием европейских лидеров и президента Владимира Зеленского под названием "Поддерживай Украину" SupportUkraine 24 февраля 2025 года президент Литвы предложил ускорить вступление Украины в ЕС и назначить дату — 1 января 2030 года.

"Позвольте нам ускорить вступление Украины в ЕС. Я предлагаю дату — 1 января 2030 года. И открытие первых переговоров, первого кластера, можно сделать уже вскоре. Давайте сделаем путь Украины в ЕС неотвратимым", — отметил Науседа.

Также литовский президент считает, что членство в НАТО "это лучший и наиболее эффективный, и долгосрочный, и наиболее дешевый вариант" безопасности Украины. Он должен оставаться на столе, чтобы усилить позицию Украины за столом переговоров.

Науседа добавил, что сейчас настало время лидерства, поэтому европейцы без всякой задержки должны взять на себя ответственность за свою безопасность, которая зависит от безопасности Украины.

"Только что приехал в Киев. Прошло ровно три года с начала жестокого широкомасштабного российского военного вторжения. Украина и ее народ пережили много испытаний, но остаются гордыми и несломленными. Радуюсь и горжусь, что все те годы Литва поддерживала Украину как могла. Будем поддерживать и в дальнейшем. Безопасность Украины — это безопасность Европы", — отметил президент Литвы в своих соцсетях.

Андрей Сибига и Гитанас Науседа

Тем временем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего визита в Киев сообщила о новом транше от ЕС — 3,5 млрд евро.

"На кону не только судьба Украины. Это судьба Европы. Следовательно, нашей первоочередной задачей остается усиление сопротивления Украины. Сейчас наш Союз и страны-члены поддержали Украину на сумму 134 миллиарда евро. Это больше, чем кто-либо другой", — отметила Урсула фон дер Ляйен.

По словам главы Еврокомиссии, благодаря их помощи удалось закрыть бюджетный дефицит Украины на весь 2025 год.

"Сегодня мы в Киеве. Потому что Украина — это Европа", — написала Урсула фон дер Ляйен в своем Instagram.

Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев

Кто прибыл в Украину в годовщину войны

Президент Финляндии Александр Стубб, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Европейского совета Антониу Кошта, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Эстонии Кристен Михал, премьер-министр Исландии Криструн Фростадоттир, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу и министр по европейским делам Франции Бенджамин Хаддад.

Они отдали дань уважения погибшим украинским воинам вместе с Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской.

Иностранные лидеры отдали дань уважения погибшим украинским воинам

Тем временем президент Чехии Петр Павел по видеосвязи подчеркнул, что мир важен, однако не "любой ценой".

"Мир, который выстроен на унижении жертвы, когда мы вознаграждаем Россию за агрессию, это будет не настоящий мир, это будет предательство", — отметил Петр Павел.

Он добавил, что в Чехии знают, как ощущается такое предательство: в 1938 году после Мюнхенского соглашения без участия Чехословакии ее Судетскую область отдали Гитлеру, однако Вторую мировую войну через год после этого такое решение не остановило.

Президент Чехии подчеркнул, что каждая договоренность должна быть согласована с Украиной.

"Без мира в Украине не может быть долговременного мира в Европе", — отметил чешский лидер.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо раскрыл детали новой помощи от их страны.

В частности, Канада выделит Украине первый транш из 5 миллиардов долларов, полученных из замороженных российских активов, а также 25 боевых машин пехоты LAV II, четыре авиационных тренажера для F-16 и системы посадки для самолетов, боеприпасы и прочее.

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган также присоединился к саммиту дистанционно.

"С момента аннексии Крыма в 2014 году Турция твердо стоит на стороне справедливости в Украине. Три года назад мы четко дали понять, что мы против этой войны", — подчеркнул турецкий лидер.

"Наша общая ответственность заключается в том, чтобы в следующем году мы отмечали годовщину мира, а не войны", — добавил Эрдоган.

В частности, прозвучала мысль о рисках окончания войны на несправедливых условиях.

"Есть риск, что мир в Украине является более опасным, чем война, которая сейчас продолжается", — считает премьер Дании Метте Фредериксен.

Напомним, Украина готова к обмену пленными "всех на всех".

Также Фокус писал о том, сколько самолетов, ракет и дронов сбила украинская ПВО за три года большой войны.