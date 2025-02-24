Справедливый вариант: Украина готова к обмену пленных "всех на всех", — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что освобождение тысяч украинцев из плена может стать первым шагом Кремля к завершению войны, который "восстановит доверие к самой ситуации".

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Шагом к завершению войны в Украине должен стать обмен с Россией пленными "всех на всех", включая украинцев, которые остаются в российском плену еще с 2014 года, сказал президент Украины Владимир Зеленский на пленарном заседании "Поддерживай Украину" 24 февраля.

Президент отметил, что завершение войны нужно начинать с шагов, которые "восстановят доверие к самой ситуации", потому что Москве доверять сейчас нельзя.

"И надо ситуацию, в которые говорят о завершении войны. Реальную ситуацию. И сейчас таким шагом может стать освобождение пленных. Тысяч людей, которые удерживаются в России", — сказал Зеленский.

Он добавил, что Кремль должен освободить не только тех украинцев, которые попали в плен после 24 февраля 2022 года, но и тех, кого удерживает еще с 2014 года.

"Россия должна отпустить украинцев. Украина готова к обмену всех на всех — и это справедливый вариант", — сказал президент Украины.

Зеленский рассказал, что когда спецпредставитель США по вопросам Украины и России, генерал Кит Келлог посещал Киев, через него он передал Дональду Трампу документ с перечнем дат, когда перемирие были сорваны российской стороной. Украинский лидер подчеркнул, что мир можно достичь только благодаря взвешенной дипломатии и четким гарантиям безопасности. Он отметил, что за столом переговоров напротив России должны быть представители Украины, Европы и США, а если членство в Североатлантическом альянсе (НАТО) для украинцев остается закрытым, зато мы должны получить финансирование, контингент и оборонное производство, которые обеспечат гарантированный мир.

"Путин не подарит нам мир, не отдаст его в обмен на что-то. Мы должны получить мир силой, мудростью и единством, нашим с вами сотрудничеством", — сказал президент.

Напомним, 23 февраля на пресс-конференции накануне годовщины полномасштабного вторжения РФ Владимир Зеленский назвал участников будущих переговоров с РФ. Он подчеркнул, что завершение войны не должно обсуждаться без представителей Украины.

Журналисты WSJ 24 февраля писали, что Кремль планирует затягивать мирные переговоры, чтобы выйти из изоляции и улучшить свое положение в мире.