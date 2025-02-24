Справедливий варіант: Україна готова до обміну полонених "всіх на всіх", — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що звільнення тисяч українців із полону може стати першим кроком Кремля до завершення війни, який "відновить довіру до самої ситуації".

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Кроком до завершення війни в Україні повинен стати обмін із Росією полоненими "всіх на всіх", включно з українцями, які лишаються в російському полоні ще з 2014 року, сказав президент України Володимир Зеленський на пленарному засіданні "Підтримуй Україну" 24 лютого.

Президент зазначив, що завершення війни потрібно починати з кроків, що "відновлять довіру до самої ситуації", бо Москві довіряти зараз не можна.

"І треба ситуацію, в які говорять про завершення війни. Реальну ситуацію. І зараз таким кроком може стати звільнення полонених. Тисяч людей, які утримуються в Росії", — сказав Зеленський.

Він додав, що Кремль повинен звільнити не лише тих українців, які потрапили в полон після 24 лютого 2022 року, а й тих, кого утримує ще з 2014 року.

"Росія повинна відпустити українців. Україна готова до обміну всіх на всіх — і це справедливий варіант", — сказав президент України.

Зеленський розповів, що коли спецпредставник США з питань України та Росії, генерал Кіт Келлог відвідував Київ, через нього він передав Дональду Трампу документ з переліком дат, коли перемир'я були зірвані російською стороною. Український лідер наголосив, що мир можна досягти лише завдяки зваженій дипломатії та чітким гарантіям безпеки. Він зазначив, що за столом переговорів навпроти Росії повинні бути представники України, Європи та США, а якщо членство в Північноатлантичному альянсі (НАТО) для українців лишається закритим, натомість ми маємо отримати фінансування, контингент і оборонне виробництво, які забезпечать гарантований мир.

"Путін не подарує нам мир, не віддасть його в обмін на щось. Ми маємо здобути мир силою, мудрістю і єдністю, нашою з вами співпрацею", — сказав президент.

Нагадаємо, 23 лютого на пресконференції напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ Володимир Зеленський назвав учасників майбутніх перемовин з РФ. Він наголосив, що завершення війни не повинно обговорюватися без представників України.

Журналісти WSJ 24 лютого писали, що Кремль планує затягувати мирні переговори, щоб вийти з ізоляції та покращити своє становище у світі.