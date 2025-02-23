"Це наш стіл": Зеленський назвав учасників майбутніх перемовин з РФ (відео)
Український президент дав пресконференцію напередодні третіх роковин повномасштабного вторгнення. Він наголосив, що питання війни в Україні без наших представників не повинні обговорюватися.
Володимир Зеленський відреагував на спроби США та Росії врегулювати питання війни в Україні. Глава держави дав пресконференцію напередодні третіх роковин російського повномасштабного вторгнення.
"Дуже важливо, щоб ми всі розуміли, що це не стіл перемовин, куди запрошують Україну. Це наш стіл, бо війна в Україні", — наголосив президент.
За словами Володимира Зеленського, за столом переговорів буде Європа. Йдеться не лише про Євросоюз, а і про Велику Британію. Також має бути американська сторона. Буде за столом і Росія, бо цього хочуть партнери.
Стосовно кількості допомоги США Україні, мова про 100 млрд доларів. 120 млрд доларів у війні заплатили українські платники податків, ще 100 — Європа та інші партнери, серед яких Японія — близько 15 млрд доларів.
Переговори РФ і США
Нещодавно росіяни та американці вперше за багато років зустрілися на офіційному рівні в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Представник Путіна Юрій Ушаков зазначив, що "поки важко сказати", що Росія і США зближуються, але про це нібито говорили під час зустрічі. Зокрема, російська та американська делегації провели "дуже серйозну розмову з усіх питань".
Нагадаємо, США та РФ не хотіли бачити Україну на переговорах у Саудівській Аравії.
Також Фокус писав про триетапний мирний план від США та Росії.