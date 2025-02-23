"Це наш стіл": Зеленський назвав учасників майбутніх перемовин з РФ (відео)

Український президент дав пресконференцію напередодні третіх роковин повномасштабного вторгнення. Він наголосив, що питання війни в Україні без наших представників не повинні обговорюватися.

Related video

Володимир Зеленський відреагував на спроби США та Росії врегулювати питання війни в Україні. Глава держави дав пресконференцію напередодні третіх роковин російського повномасштабного вторгнення.

Володимир Зеленський дав пресконференцію

"Дуже важливо, щоб ми всі розуміли, що це не стіл перемовин, куди запрошують Україну. Це наш стіл, бо війна в Україні", — наголосив президент.

За словами Володимира Зеленського, за столом переговорів буде Європа. Йдеться не лише про Євросоюз, а і про Велику Британію. Також має бути американська сторона. Буде за столом і Росія, бо цього хочуть партнери.

Стосовно кількості допомоги США Україні, мова про 100 млрд доларів. 120 млрд доларів у війні заплатили українські платники податків, ще 100 — Європа та інші партнери, серед яких Японія — близько 15 млрд доларів.

Переговори РФ і США

Нещодавно росіяни та американці вперше за багато років зустрілися на офіційному рівні в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Представник Путіна Юрій Ушаков зазначив, що "поки важко сказати", що Росія і США зближуються, але про це нібито говорили під час зустрічі. Зокрема, російська та американська делегації провели "дуже серйозну розмову з усіх питань".

Нагадаємо, США та РФ не хотіли бачити Україну на переговорах у Саудівській Аравії.

Також Фокус писав про триетапний мирний план від США та Росії.