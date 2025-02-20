Визит на фоне скандалов: удастся ли Келлогу изменить позицию Трампа после встречи с Зеленским

Обострение отношений между Трампом и Зеленским сейчас находится в фокусе всех влиятельных мировых медиа, при чем практически все западные СМИ критикуют поведение главы Белого дома. Скажется ли визит спецпредставителя президента США в Украину на изменении риторики главы Белого дома в отношении россиян, выяснял Фокус.

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На фоне серии громких обвинений Трампа в адрес Зеленского, прошел визит в Украину спец представителя президента США Кита Келлога. Удастся ли после контактов американского экс-генерала с высшим украинским руководством снизить градус напряжения между Киевом и Вашингтоном, анализировал Фокус.

Дональд Трамп заявляет, что Кремль имеет "козыри" в любых мирных переговорах о прекращении войны.

"Я считаю, что россияне хотят завершить войну, я действительно так думаю. Также я думаю, что у них немного есть козырей, потому что они захватили большую территорию", — отметил он вскоре после того, как назвал президента Зеленского диктатором.

Попутно отметим, что резкое обострение отношений между Трампом и Зеленским находится сейчас в фокусе внимания влиятельных мировых медиа. При этом практически все авторитетные западные СМИ в унисон критикуют тактику главы Белого дома в отношении Киева или откровенно его высмеивают. Даже близкий к республиканцам телеканал Fox News констатирует, что подход президента Трампа к мирному урегулированию российско-украинской войны вызывает "серьезное беспокойство". В то же время The Washington Post сообщает о том, что сенаторы-республиканцы разделились в оценках тактики Трампа в отношении украинского президента и некоторые из них пытаются всячески дистанцироваться от заявлений главы Белого дома о "диктаторе Зеленском".

О чем с Келлогом говорили Ермак и Сибига

Сразу по прибытию в украинскую столицу в среду, 19 февраля, Кит Келлог заявил, что, мол, часть его миссии здесь — слушать, а по возвращении в Соединенные Штаты донести услышанное лично Трампу, "чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем".

Сначала Кит Келлог провел встречу с главкомом ВСУ Александром Сырским, руководителями разведок и спецслужб Украины, а также руководителем президентского Офиса. По итогам разговора Андрей Ермак предварительно поблагодарив визави за "конструктивный диалог", отметил важность совместной работы для достижения "справедливого мира".

О том, что их с Келлогом разговор также касался "поиска путей к комплексному, справедливому и длительному миру" рассказал и глава украинского МИД Андрей Сибига.

"Я подтвердил стремление Украины достичь мира благодаря силе и рассказал о нашем видении необходимых шагов", — добавил министр иностранных дел.

Почему встреча Зеленского со спецпосланником Трампа имела особый формат

Зато после встречи президента Зеленского с Келлогом представитель украинского президента Сергей Никифоров сообщил, что по просьбе американской стороны, общего подхода к прессе не было.

Комментируя Фокусу эту ситуацию, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев отметил: "Каким бы ни был формат встречи Зеленского с Келлогом и чтобы не говорил потом президенту США последний, Трампу все равно придется изменить свою позицию по Киеву и принять решение о том, чтобы вести переговоры с украинцами напрямую. Следует понимать, что для Трампа ключевым является сам факт проведения переговоров — ему важно, чтобы они состоялись. А они не состоятся, если Украина не будет вовлечена и заинтересована в них".

Между тем в последнее время, акцентирует эксперт, среди американских журналистов, которые постоянно работают с Белым домом, бытует мнение о наличии конфликта между Келлогом и Трампом в их понимании того, как воспринимать россиян и эту войну в целом. Кроме того, отмечает Александр Краев, сейчас есть все признаки конфликта по линии Кэллог-Уиткофф.

Таким образом, резюмирует эксперт, два крыла Белого дома разделились и пока окончательно непонятно, какое из них является более мощным.

"Теоретически на стороне поля Кэллога играет госсекретарь Марко Рубио, а вот кто поддерживает Уиткоффа непонятно. Впрочем, то, что ситуация там пока что турбулентно-неопределенная — свершившийся факт", — подытоживает Александр Краев.

Какой вес имеет голос Кэллога в администрации Трампа

В свою очередь исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в разговоре с Фокусом подчеркнул следующее: "Очевидно, вес голоса господина Келлога меньше, чем вес голоса господина Уиткоффа, который напрямую коммуницирует с Россией. Почему? Да хотя бы потому, что Уиткофф — давний друг и партнер Трампа, и президент США больше прислушивается именно к этому человеку. Вместе с тем, я бы не преуменьшал роль Келлога. Но если говорить о самом фоне визита Кэллога в Украину, то мне кажется, что ситуация вышла за любые пределы дозволенного из-за агрессивного троллинга со стороны Трампа в адрес высшего украинского руководства. Но как бы нам не было бы неприятно, должны понимать уровень зависимости от поддержки США. Поэтому мы не должны поддаваться на откровенно провокационные месседжи, эмоционально реагируя на них".

Акцентировав на том, что украинской власти необходимо достойно выходить из "досадной реальности", Александр Леонов резюмировал: "В свое время Уинстону Черчиллю пришлось пусть не такие жесткие требования слушать от своих американских коллег, но, скажем так, не менее наглые. Тем не менее, Великобритания, которая очень нуждалась в помощи от США, получала ее, в том числе в обмен на какие-то уступки, которые выглядели нечестными".

Почему Трамп не желает осуждать российскую агрессию

Между тем Financial Times, ссылаясь сразу на 5 анонимных собеседников, сообщает о том, что Белый дом якобы впервые выступает против того, чтобы назвать РФ страной-агрессором в совместном заявлении G7, которое готовят к третьей годовщине полномасштабной российско-украинской войны. Кроме того, отмечается, что Вашингтон якобы не согласовывает участие президента Владимира Зеленского в виртуальном саммите лидеров "семерки", который пройдет уже в следующий понедельник, 24 февраля. Один из собеседников издания рассказал, что американская сторона блокирует эти вопросы, но шанс на то, что позиция администрации Трампа изменится, пока остается.

В свою очередь Reuters, ссылаясь на три дипломатических источника, пишет, что Соединенные Штаты якобы отказались стать соавтором проекта резолюции ООН, посвященного третьей годовщине вторжения РФ, которая поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает агрессию Российской Федерации.

Комментируя Фокусу указанную информацию, политолог Дмитрий Левусь констатировал: "Сейчас еще остаются надежды, что до 24 февраля ситуация может измениться и, скажем так, проукраинские заявления G7 и ООН таки прозвучат с участием США, потому что все же это была бы слишком радикальная и символическая смена позиции. Но в общем контексте ничего неожиданного в этом на самом деле нет и это — лишнее доказательство того, что Дональд Трамп и его окружение сформировали свое видение раньше и действительно стремились именно за счет Украины установить мир".

Наряду с тем, отмечает эксперт, учитывая, что политика Трампа в отношении Украины вызывает неприятие со стороны союзников Соединенных Штатов, есть надежда, что президент Франции Эмманюэль Макрон и британский премьер Кир Стармер, которые вскоре встретятся с президентом США с глазу на глаз, изменят мнение Трампа относительно роли и веса официального Киева.

Таким образом, подытожил политолог, мнение Кита Келлога, посетившего Украину, не станет одиноким голосом в пустыне.