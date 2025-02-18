Спецпредставитель США Кит Келлог отправляется в Украину, — Reuters

Кот Келлог уже отправляется в Украину, информируют иностранные СМИ. Владимир Зеленский собирался предложить посланнику американского президента поехать вместе с ним на фронт.

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Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам России и Украины, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог во вторник вечером, 18 февраля, отправится в Киев. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с графиком посланника.

Ранее Государственный департамент США анонсировал, что помощник президента, специальный представитель главы Белого дома Кит Келлог 13-22 февраля посетит Германию, Бельгию и Украину, где будет продвигать цель Дональда Трампа по обеспечению мира через силу в Украине и защиты интересов национальной безопасности Соединенных Штатов.

Сообщается, что в Киеве Келлог планирует встретиться с представителями украинской власти и людьми, которые, как отмечается, мужественно выдержали почти три года войны.

"Трамп ясно дал понять, что боевые действия необходимо прекратить и Соединённые Штаты готовы поддержать долгосрочное решение. Специальный посланник президента Келлог привержен проведению жесткой дипломатии, которая потребуется для достижения цели президента", — говорилось в сообщении Госдепа.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Кит Келлог должен приехать с визитом в Украину 20 февраля. По словам Зеленского, Келлог будет в Украине двое суток и планирует встретиться с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, также не исключено общение с представителями министерства обороны и разведки. Кроме того, глава государства собирается предложить американскому гостю поехать с ним на фронт.

Фокус писал, что спецпредставитель президента США мог быть в Киеве еще в прошлом месяце, но утром 7 января отменил визит в Украину.

Напомним, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 17 февраля Кит Келлог заявил, что никто не будет навязывать Украине мирное соглашение. По его словам, решение остается за президентом Владимиром Зеленским и народом страны.