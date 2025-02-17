Решение за Зеленским и народом Украины: США не будут навязывать мирное соглашение, - Келлог

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине заявил, что решение только за президентом Зеленским и народом Украины.

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Кит Келлог, спецпредставитель президента США Дональда Трампа на Украине, заявил журналистам в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 17 февраля, что никто не будет навязывать мирное соглашение Украине. Об этом сообщает Sky News.

Кит Келлог заявил, что решение остается за президентом Украины Владимиром Зеленским и народом Украины.

По его словам, США выслушают "вопросы для обсуждения" от всех, добавив, что их задача — содействовать предоставлению гарантий безопасности для Украины. Келлог добавил, что поездка в Украину пока находится на стадии завершения планирования, и он встретится с Владимиром Зеленским.

Встреча спецпредставителя президента США Кита Келлога и генерального секретаря НАТО Марка Рютте прошла в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Рютте подчеркнул ценность обширных, продолжающихся консультаций с администрацией США, в том числе на встрече министров обороны стран НАТО на прошлой неделе и "важность справедливого и долгосрочного урегулирования конфликта" для обеспечения стабильного будущего для Украины.

Встреча Кита Келлога и Марка Рютте в Брюсселе Фото: NATO

После Совета Рютте отправился в Париж на неформальную встречу европейских лидеров, организованную президентом Эмманюэлем Макроном.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 февраля сообщил, что Кит Келлог приедет в Киев 20 февраля и пробудет в Украине не менее двух дней. Зеленский отмечал, что хочет поехать с Келлогом на фронт.

Напомним, ранее Зеленский сообщал, что Украина не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии и не будет признавать никаких решений, принятых без ее непосредственного участия. Об этом президент Украины заявил, комментируя вопрос о переговорах в Эр-Рияде между представителями РФ и США