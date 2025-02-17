Рішення за Зеленським і народом України: США не будуть нав'язувати мирну угоду, — Келлог

Спецпредставник президента США Дональда Трампа щодо України заявив, що рішення тільки за президентом Зеленським і народом України.

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Кіт Келлог, спецпредставник президента США Дональда Трампа в Україні, заявив журналістам у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 17 лютого, що ніхто не буде нав'язувати мирну угоду Україні. Про це повідомляє Sky News.

Кіт Келлог заявив, що рішення залишається за президентом України Володимиром Зеленським та народом України.

За його словами, США вислухають "питання для обговорення" від усіх, додавши, що їхнє завдання — сприяти наданню гарантій безпеки для України. Келлог додав, що поїздка в Україну поки що перебуває на стадії завершення планування, і він зустрінеться з Володимиром Зеленським.

Зустріч спецпредставника президента США Кіта Келлога і генерального секретаря НАТО Марка Рютте відбулася у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Рютте наголосив на цінності великих консультацій з адміністрацією США, зокрема на зустрічі міністрів оборони країн НАТО минулого тижня, і "важливості справедливого і довгострокового врегулювання конфлікту" для забезпечення стабільного майбутнього для України.

Зустріч Кіта Келлога і Марка Рютте в Брюсселі Фото: NATO

Після Ради Рютте вирушив до Парижа на неформальну зустріч європейських лідерів, організовану президентом Емманюелем Макроном.

Президент України Володимир Зеленський 17 лютого повідомив, що Кіт Келлог приїде до Києва 20 лютого і пробуде в Україні щонайменше два дні. Зеленський зазначав, що хоче поїхати з Келлогом на фронт.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомляв, що Україна не братиме участі в переговорах у Саудівській Аравії і не визнаватиме жодних рішень, ухвалених без її безпосередньої участі. Про це президент України заявив, коментуючи питання про переговори в Ер-Ріяді між представниками РФ і США