Спецпредставник США Кіт Келлог вирушає до України, — Reuters

Кіт Келлог вже відправляється в Україну, інформують іноземні ЗМІ. Володимир Зеленський збирався запропонувати посланцю американського президента поїхати разом із ним на фронт.

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Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань Росії та України, генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог у вівторок увечері, 18 лютого, вирушить до Києва. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерело, знайоме з графіком посланця.

Раніше Державний департамент США анонсував, що помічник президента, спеціальний представник глави Білого дому Кіт Келлог 13-22 лютого відвідає Німеччину, Бельгію та Україну, де просуватиме мету Дональда Трампа із забезпечення миру через силу в Україні та захисту інтересів національної безпеки Сполучених Штатів.

Повідомляється, що у Києві Келлог планує зустрітися з представниками української влади та людьми, які, як наголошується, мужньо витримали майже три роки війни.

"Трамп ясно дав зрозуміти, що бойові дії необхідно припинити і Сполучені Штати готові підтримати довгострокове рішення. Спеціальний посланник президента Келлог прихильний до проведення жорсткої дипломатії, яка буде потрібна для досягнення мети президента", — йшлося у повідомленні Держдепу.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський заявляв, що Кіт Келлог має приїхати з візитом в Україну 20 лютого. За словами Зеленського, Келлог буде в Україні дві доби й планує зустрітися з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, також не виключене спілкування з представниками міністерства оборони та розвідки. Окрім того, глава держави збирається запропонувати американському гостю поїхати з ним на фронт.

Фокус писав, що спецпредставник президента США міг бути в Києві ще минулого місяця, але зранку 7 січня скасував візит в Україну.

Нагадаємо, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 17 лютого Кіт Келлог заявив, що ніхто не буде нав'язувати Україні мирну угоду. За його словами, рішення залишається за президентом Володимиром Зеленським та народом країни.