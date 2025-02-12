"Джентльмен по имени Кирилл": спецпредставитель Трампа ответил, с кем разговаривал в Москве (видео)

Журналисты говорят, что Стив Уиткофф общался с близким к семье Владимира Путина главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Он может быть посланником президента РФ в переговорах с США.

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Представителем российского президента в переговорах между США и РФ может быть Кирилл Дмитриев — генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций и близкий соратник Владимира Путина. Специальный представитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сказал корреспонденту CNN Элейни Трин, что во время визита в Москву для освобождения осужденного американца он общался с "джентльменом по имени Кирилл".

Журналистка спросила спецпредставителя США, с кем именно он вел переговоры в Кремле, чтобы добиться освобождения осужденного на 14 лет американца Марка Фогеля.

"Есть один джентльмен из России, его зовут Кирилл, и он много сделал для этого. Он был важным собеседником, который связывал две стороны", — ответил Уиткофф.

Элейни Трин пояснила со ссылкой на осведомленные источники, что Уиткофф имел в виду Кирилла Дмитриева — генерального директора Российского фонда прямых инвестиций и близкого соратника Путина. РФПИ, как и сам Кирилл Дмитриев, находятся под американскими санкциями.

Переговоры США и РФ: что известно о предполагаемом представителе Путина

В 2017 году Кирилл Дмитриев был в роли неофициального представителя Владимира Путина во время встречи с администрацией Дональда Трампа на Сейшельских островах, писало издание The Washington Post.

Также Дмитриев официально встречался с представителем администрации Трампа Энтони Скарамуччи в 2017 году на форуме в Давосе, писало российское пропагандистское информагентство ТАСС.

13 января глава РФПИ лично встречался с Владимиром Путиным. В администрации российского президента сообщали, что они обсуждали энергетические, промышленные, транспортные и фармацевтические проекты и разработки в области искусственного интеллекта.

21 января Кирилл Дмитриев заявлял, что Трамп может изменить историю, и выражал надежду на "открытие возможностей для диалога", писало информагентство Reuters.

Издание "Важные истории" отмечает, что Дмитриев имеет тесные связи с семьей Путина. Его жена — Наталья Попова — является однокурсницей, подругой и заместителем дочери Путина Екатерины Тихоновой в фонде "Иннопрактика", а в фонде Тихоновой входит в попечительский совет. Вместе с Поповой и дочерью Путина Кирилл Дмитриев посещал форум в Давосе в 2015 году.

Напомним, 12 февраля росСМИ предположили, на какого россиянина Кремль мог обменять заключенного американца, однако один из журналистов на брифинге поинтересовался, идет ли речь об Александре Виннике — сотруднике криптовалютной биржи BTC-e, осужденного за незаконное отмывание 9 миллиардов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что имя объявят, когда обменянный прибудет в Россию.

Также 12 февраля СМИ писали, что Дональд Трамп мог назначить Стива Уиткоффа "тайным" парламентером по Украине, который должен будет "открыть переговорный канал с россиянами".