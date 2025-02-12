Журналісти говорять, що Стів Віткофф спілкувався з близьким до родини Володимира Путіна головою РФПІ Кирилом Дмитрієвим. Він може бути посланцем президента РФ у переговорах зі США.

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Представником російського президента в переговорах між США та РФ може бути Кирило Дмитрієв — генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій і близький соратник Володимира Путіна. Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з Близького Сходу Стів Віткофф сказав кореспондентці CNN Елейні Трін, що під час візиту до Москви для звільнення засудженого американця він спілкувався з "джентльменом на ім'я Кирило".

Журналістка запитала спецпредставника США, з ким саме він вів перемовини в Кремлі, щоб домогтися звільнення засудженого на 14 років американця Марка Фогеля.

"Є один джентльмен із Росії, його звуть Кирило, і він багато зробив для цього. Він був важливим співрозмовником, який зв'язував дві сторони", — відповів Віткофф.

Елейні Трін пояснила з посиланням на обізнані джерела, що Віткофф мав на увазі Кирила Дмитрієва — генерального директора Російського фонду прямих інвестицій і близького соратника Путіна. РФПІ, як і сам Кирило Дмитрієв, перебувають під американськими санкціями.

Переговори США і РФ: що відомо про ймовірного представника Путіна

У 2017 році Кирило Дмитрієв був у ролі неофіційного представника Володимира Путіна під час зустрічі з адміністрацією Дональда Трампа на Сейшельських островах, писало видання The Washington Post.

Також Дмитрієв офіційно зустрічався з представником адміністрації Трампа Ентоні Скарамуччі 2017 року на форумі в Давосі, писало російське пропагандистське інформагентство ТАСС.

13 січня голова РФПІ мав особисту зустріч із Володимиром Путіним. В адміністрації російського президента повідомляли, що вони обговорювали енергетичні, промислові, транспортні та фармацевтичні проєкти та розробки в галузі штучного інтелекту.

21 січня Кирило Дмитрієв заявляв, що Трамп може змінити історію, та висловлював сподівання на "відкриття можливостей для діалогу", писало інформагентство Reuters.

Видання "Важные истории" зазначає, що Дмитрієв має тісні зв'язки з родиною Путіна. Його дружина — Наталія Попова — є однокурсницею, подругою та заступницею дочки Путіна Катерини Тихонової у фонді "Іннопрактика", а у фонді Тихонової входить до опікунської ради. Разом із Поповою і донькою Путіна Кирило Дмитрієв відвідував форум у Давосі 2015 року.

Нагадаємо, 12 лютого росЗМІ припустили, на якого росіянина Кремль міг обміняти ув'язненого американця.Однак один із журналістів на брифінгу поцікавився, чи мова йде про Олександра Винника — співробітника криптовалютної біржі BTC-e, засудженого за незаконне відмивання 9 мільярдів. Речник президента РФ Дмитро Пєсков відповів, що ім'я оголосять, коли обміняний прибуде до Росії.

Також 12 лютого ЗМІ писали, що Дональд Трамп міг призначити Стіва Віткоффа "таємним" парламентером щодо України, який повинен буде "відкрити переговорний канал із росіянами".