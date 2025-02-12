"Таємний" парламентер щодо України: у Трампа з'явилася нова людина для діалогу з РФ, — NYT

Дональд Трамп дружить зі Стівеном Віткоффом з 1980-х років і довіряє йому вирішення важливих питань. Спецпредставник має "відкрити переговорний канал із росіянами", кажуть джерела NYT.

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Спецпредставник президента США Дональда Трампа з Близького Сходу Стівен Віткофф допомагатиме у врегулюванні війни Росії проти України. Про це повідомили газеті The New York Times (NYT) високопоставлені американські чиновники.

Як докази вони наводять політ Віткоффа в Москву для діалогу з російською стороною і подальше звільнення американського вчителя Марка Фогеля, засудженого в Москві на 14 років за зберігання наркотиків.

Угода за участю Віткоффа стала жестом доброї волі для обох сторін. Очевидно, що вона може полегшити переговори щодо завершення війни в Україні та надалі поліпшити відносини між Росією і Штатами, повідомили американські чиновники.

"Роль Віткоффа виходить за рамки просто місії зі звільнення затриманого американця. Трамп може призначати кількох людей для виконання одного завдання. Він призначив Кіта Келлога спецпосланцем з питань України та РФ, але Віткофф теж відіграє роль у мирному процесі", — зауважили джерела видання.

Як з'ясувалося, кілька тижнів тому Трамп таємно розширив повноваження Віткоффа за межами питань Близького Сходу. Трамп довіряє Віткоффу, оскільки товаришує з ним із 1980-х років і доручив йому "відкрити переговорний канал із росіянами".

Точні повноваження Віткоффа щодо переговорів із Москвою незрозумілі. Віткофф уже вів переговори з близькими союзниками президента РФ Володимира Путіна, обговорював Україну з людьми в Саудівській Аравії та Катарі.

Нагадаємо, у МЗС Росії говорили про відсутність змін позиції США щодо завершення повномасштабної війни в Україні. Зовнішньополітичні відомства РФ і США ведуть "певні контакти".

Раніше стали відомі частина пунктів плану Трампа щодо завершення війни в Україні. Вашингтон покладає гарантії безпеки України на Європейський союз.