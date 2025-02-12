"Тайный" переговорщик по Украине: у Трампа появился новый человек для диалога с РФ, — NYT

Дональд Трамп дружит со Стивеном Уиткоффом с 1980-х годов и доверяет ему решения важных вопросов. Спецпредставителю предстоит "открыть переговорный канал с россиянами", говорят источники NYT.

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Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф помогать в урегулировании войны России против Украины. Об этом сообщили газете The New York Times (NYT) высокопоставленные американские чиновники.

В качестве доказательств они приводят полет Уиткоффа в Москву для диалога с российской стороной и последующее освобождение американского учителя Марка Фогеля, осужденного в Москве на 14 лет за хранение наркотиков.

Cделка при участии Уиткоффа стала жестом доброй воли для обеих сторон. Очевидно, что она может облегчить переговоры по поводу завершения войны в Украине и в дальнейшем улучшить отношения между Россией и Штатами, сообщили американские чиновники.

"Роль Виткоффа выходит за рамки просто миссии по освобождению задержанного американца. Трамп может назначать нескольких человек для выполнения одного задания. Он назначил Кита Келлога спецпосланником по Украине и РФ, но Уиткофф тоже играет роль в мирном процессе", — заметили источники издания.

Как выяснилось, несколько недель назад Трамп тайно расширил полномочия Уиткофф за пределами вопросов Ближнего Востока. Трамп доверяет Уиткоффу, так как дружит с ним с 1980-х годов и поручил ему "открыть переговорный канал с россиянами".

Точные полномочия Уиткоффа по поводу переговоров с Москвой неясны. Уиткофф уже вел переговоры с близкими союзниками президента РФ Владимира Путина, обсуждал Украину с людьми в Саудовской Аравии и Катаре.

Напомним, в МИД России говорили об отсутствии изменений позиции США по завершению полномасштабной войны в Украине. Внешнеполитические ведомства РФ и США ведут "определенные контакты".

Ранее стали известны часть пунктов плана Трампа по завершению войны в Украине. Вашингтон возлагает гарантии безопасности Украины на Европейский союз.