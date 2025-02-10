"Идут определенные контакты": в МИД РФ заявили, что не видят изменения позиции США по Украине

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорит, что администрация Трампа "обозначает интерес" в возобновлении диалога с Россией, но графика контактов президентов пока нет.

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В Москве прокомментировали переговоры с США по завершению войны в Украине. Россия пока не видит изменения позиции Соединенных штатов по этому вопросу, сказал заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков российскому пропагандистскому информационному агентству "РИА новости".

В МИД РФ прокомментировали переговоры с США по войне в Украине Фото: Скриншот

В то же время российский чиновник заявил, что администрация президента США Дональда Трампа "обозначает интерес" в возобновлении диалога с Россией, и Москва к нему готова.

Кроме того, Сергей Рябков подтвердил, что между внешнеполитическими ведомствами России и США происходят "определенные контакты", но подробности не озвучивал. По его словам, графика контактов президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока нет, но впоследствии "будут договоренности и по этому поводу".

Замглавы МИД РФ Рябков утверждает, что графика котактов Путина и Трампа еще нет Фото: Скриншот

Напомним, 10 февраля информагентство Reuters писало, что президент США Дональд Трамп заявил об успехах и прогрессе в переговорах с РФ и Украиной по завершению войны. Он сказал, что Соединенные Штаты поддерживают контакты с обеими сторонами.

9 февраля из эксклюзивного интервью Трампа для New York Post стало известно, что президент США уже общался с Путиным по телефону об окончании войны. По мнению американского лидера, президента страны-агрессора "действительно беспокоят" смерти на фронте и он хочет завершения боевых действий.

Также 9 февраля ряд онлайн-медиа опубликовали якобы расшифровку беседы президента США с президентом РФ, однако она оказалась фейком, созданным искусственным интеллектом.