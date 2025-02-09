Кремль не заинтересован в переговорах или длительном мире с Украиной, — ISW

Действия россиян указывают на их "нежелание вести переговоры". Также эксперты считают, что Россия формирует условия для подготовки к потенциальному более широкому конфликту с НАТО.

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Специалисты американского Института изучения войны проанализировали ситуацию на фронте и в целом в России и пришли к выводу, что Кремль не заинтересован в переговорах и длительном мире с Украиной. По мнению аналитиков, своими действиями РФ не только демонстрирует неготовность к завершению войны, но и демонстрирует подготовку к потенциальному конфликту со странами, входящими в НАТО. Об этом стало известно из сводки ISW за 8 февраля.

"Россия продолжает наращивать свой военный потенциал, что указывает на то, что Кремль не заинтересован в переговорах или длительном мире с Украиной", — говорится в сообщении.

К такому выводу эксперты пришли на основе анализа новостей о том, что Россия формирует новые военные дивизии, строит новые оборонно-промышленные базы и планирует увеличить численность военного персонала в стране. Также на готовность РФ вести боевые действия дальше может указывать то, что она углубляет сотрудничество с Северной Кореей, считают специалисты ISW.

В то же время, по оценке Института изучения войны, Россия устанавливает условия для подготовки к вероятному будущему конфликту с НАТО. Как известно, о возможном столкновении с альянсом в РФ заявляли неоднократно.

"Российские официальные лица и информационное пространство часто рассматривают войну в Украине как часть большего противостояния с Западом", — утверждают аналитики.

Параллельно российское командование может переместить частично боевые силы с Кураховского направления в сторону Торецка, как сообщили в Институте изучения войны. Это может возникнуть из-за стремления к ведению наступательных действий на Константиновку весной или летом 2025 года.

Отметим, что ранее эксперт Вадим Денисенко высказывал мнение о том, что Россия начала идти на некоторые уступки в отношении Украины, в частности на то, чтобы выборы были проведены до завершения боевых действий, а не после них. Об этом он отметил Фокусу 7 февраля.

Также ранее стало известно о расколе в Белом доме на фоне мирных переговоров и способов давления на Владимира Путина. В то время как вице-президент Джей Ди Вэнс выступает за сокращение военной помощи Украине, советники президента США Майк Волтц и Кит Келлог настаивают на мнении о том, что нужно жестко надавить на Москву. Об этом Фокус сообщал 5 февраля.