Кремль не зацікавлений у переговорах чи тривалому мирі з Україною, – ISW

Дії росіян вказують на їхнє "небажання вести переговори". Також експерти вважають, що Росія формує умови для підготовки до потенційного ширшого конфлікту з НАТО.

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Фахівці американського Інституту вивчення війни проаналізували ситуацію на фронті та загалом у Росії і дійшли до висновку, що Кремль не зацікавлений у переговорах та тривалому мирі з Україною. На думку аналітиків, своїми діями РФ не лише демонструє неготовність до завершення війни, а й демонструє підготовку до потенційного конфлікту з країнами, що входять до НАТО. Про це стало відомо зі зведення ISW за 8 лютого.

"Росія продовжує нарощувати свій військовий потенціал, що вказує на те, що Кремль не зацікавлений у переговорах чи тривалому мирі з Україною", – йдеться у повідомленні.

До такого висновку експерти дійшли на основі аналізу новин про те, що Росія формує нові військові дивізії, будує нові оборонно-промислові бази та планує збільшити чисельність військового персоналу в країні. Також на готовність РФ вести бойові дії далі може вказувати те, що вона поглиблює співпрацю з Північною Кореєю, вважають фахівці ISW.

Водночас, за оцінкою Інституту вивчення війни, Росія встановлює умови для підготовки до ймовірного майбутнього конфлікту з НАТО. Як відомо, про можливе зіткнення з альянсом у РФ заявляли неодноразово.

"Російські офіційні особи та інформаційний простір часто розглядають війну в Україні як частину більшого протистояння із Заходом", – стверджують аналітики.

Паралельно російське командування може перемістити частково бойові сили з Курахівського напрямку в бік Торецька, як повідомили в Інституті вивчення війни. Це може виникнути через прагнення до ведення наступальних дій на Костянтинівку навесні чи влітку 2025 року.

Зазначимо, що раніше експерт Вадим Денисенко висловлював думку про те, що Росія почала йти на деякі поступки щодо України, зокрема на те, щоб вибори були проведені до завершення бойових дій, а не після них. Про це він зазначив Фокусу 7 лютого.

Також раніше стало відомо про розкол у Білому домі на тлі мирних переговорів та способів тиску на Володимира Путіна. У той час як віцепрезидент Джей Ді Венс виступає за скорочення військової допомоги Україні, радники президента США Майк Волтц і Кіт Келлог наполягають на думці про те, що потрібно жорстко натиснути на Москву. Про це Фокус повідомляв 5 лютого.