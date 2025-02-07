Россия соглашается на переговоры до выборов: что прояснилось на данный момент по условиям мира в Украине
Россия идет на некоторые уступки в отношении Украины, отмечает журналист Вадим Денисенко, ориентируясь на то, что говорят политические спикеры. Она уже вроде бы соглашается на проведение выборов не до, а после прекращения огня.
Россия, де-факто, сняла свое требование "сначала выборы, а потом реальные переговоры".
Из того, что я понимаю, оооочень предварительно, идет согласование следующей маршрутной карты:
- Прекращение огня.
- Параллельно подписывается некий рамочный документ (кто подписант пока, как я понимаю, решается).
- Этот рамочный документ предполагает принять пакет каких-то решений (законы, указы, постановления, как в Украине, так и в России).
- Выборы в кратчайшие сроки.
Еще раз повторюсь: это оооочень предварительный вариант и россияне будут пробовать сорвать его, прежде всего руками украинцев. Их цель сейчас — не переговоры, а тянуть время.Важно
Что будут делать россияне?
- Будут выставлять заведомо невозможные условия (от отстранения от баллотирования тех или иных политиков до требований ликвидировать наш ВПК).
- Можно не сомневаться, что будут запущены информационные кампании по типу "Почему переговоры идут за закрытыми дверями", "Есть секретные протоколы" и т.д.
Цель россиян — максимально дестабилизировать и без того сложную внутреннюю ситуацию.
Я не открою здесь Америку, если скажу, что на этом этапе информационная безопасность становится базовым вызовом внутри страны.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.