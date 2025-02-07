Россия соглашается на переговоры до выборов: что прояснилось на данный момент по условиям мира в Украине

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Россия, де-факто, сняла свое требование "сначала выборы, а потом реальные переговоры".

Из того, что я понимаю, оооочень предварительно, идет согласование следующей маршрутной карты:

Прекращение огня. Параллельно подписывается некий рамочный документ (кто подписант пока, как я понимаю, решается). Этот рамочный документ предполагает принять пакет каких-то решений (законы, указы, постановления, как в Украине, так и в России). Выборы в кратчайшие сроки.

Еще раз повторюсь: это оооочень предварительный вариант и россияне будут пробовать сорвать его, прежде всего руками украинцев. Их цель сейчас — не переговоры, а тянуть время.

Важно

Сначала выборы — потом переговоры: что на самом деле предлагает Трамп Украине и ждать ли Минск-3

Что будут делать россияне?

Будут выставлять заведомо невозможные условия (от отстранения от баллотирования тех или иных политиков до требований ликвидировать наш ВПК). Можно не сомневаться, что будут запущены информационные кампании по типу "Почему переговоры идут за закрытыми дверями", "Есть секретные протоколы" и т.д.

Цель россиян — максимально дестабилизировать и без того сложную внутреннюю ситуацию.

Я не открою здесь Америку, если скажу, что на этом этапе информационная безопасность становится базовым вызовом внутри страны.

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