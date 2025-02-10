"Ідуть певні контакти": в МЗС РФ заявили, що не бачать зміни позиції США щодо України

Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков говорить, що адміністрація Трампа "позначає інтерес" у поновленні діалогу з Росією, але графіку контактів президентів поки що немає.

Related video

У Москві прокоментували переговори зі США щодо завершення війни в Україні. Росія поки не бачить зміни позиції Сполучених штатів щодо цього питання, сказав заступник голови Міністерства закордонних справ РФ Сергій Рябков російському пропагандистському інформаційному агентству "РИА новости".

В МЗС РФ прокоментували переговори зі США щодо війни в Україні Фото: Скриншот

Водночас російський посадовець заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа "позначає інтерес" у поновленні діалогу з Росією, і Москва до нього готова.

Крім того, Сергій Рябков підтвердив, що між зовнішньополітичними відомствами Росії та США відбуваються "певні контакти", але подробиці не озвучував. За його словами, графіку контактів президента РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа наразі немає, але згодом "будуть домовленості й щодо цього".

Заступник голови МЗС РФ Рябков стверджує, що графіку котактів Путіна та Трампа ще немає Фото: Скриншот

Нагадаємо, 10 лютого інформагентство Reuters писало, що президент США Дональд Трамп заявив про успіхи та прогрес у переговорах з РФ та Україною щодо завершення війни. Він сказав, що Сполучені Штати підтримують контакти з обома сторонами.

9 лютого з ексклюзивного інтерв'ю Трампа для New York Post стало відомо, що президент США вже спілкувався з Путіним телефоном про закінчення війни. На думку американського лідера, президента країни-агресора "дійсно турбують" смерті на фронті та він хоче завершення бойових дій.

Також 9 лютого низка онлайн-медіа опублікували нібито розшифровку бесіди президента США з президентом РФ, однак вона виявилася фейком, створеним штучним інтелектом.