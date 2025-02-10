Трамп повідомив, що США "досягають прогресу" у переговорах з РФ та Україною щодо війни, – Reuters

Президент Трамп також додав, що США підтримують контакти з обома сторонами, а ще пообіцяв покласти край російсько-українській війні.

Related video

Вкотре новообраний президент США Дональд Трамп заявив про те, що планує припинити війну між Росією та Україною, а також політик повідомив, що Білий дім вже "досягає прогресу" у переговорах між обидвома сторонами. Про це повідомило видання Reuters 10 лютого.

"Я вірю, що ми досягаємо прогресу. Ми хочемо зупинити українсько-російську війну", – так сказав президент США.

На запитання журналістів стосовно розмов з президентом Росії Володимиром Путіним Трамп відповів, що не хоче розповідати про ці розмови. Але він зазначив водночас, що вони є, і він також сподівається на те, що "таких розмов ще буде багато".

"Я очікую ще багато розмов. Ми повинні закінчити цю війну", – повідомив Трамп.

Також новообраний президент США уточнив, що Білий дім підтримує контакти і з Україною щодо припинення вогню.

"Ми розмовляємо з обома сторонами", – зазначив він.

Водночас подробиць про те, як саме відбуваються ці розмови і яким чином президент США планує завершувати російсько-українську війну, наразі невідомо.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що віцепрезидент США Джей Ді Венс хоче зустрітися із Володимиром Зеленським вже на цьому тижні. Політик планує долучитися до Мюнхенської безпекової конференції, яка розпочнеться вже 14 лютого. Про це Фокус повідомляв уночі 10 лютого.

Також раніше стало відомо про те, що Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. За підсумками цієї бесіди президент США повідомив журналістам про те, що російського очільника "дійсно турбують" смерті людей на фронті. Також Трамп додав, що Путін хоче, аби "люди перестали вмирати". Деталі розмови Фокус з’ясовував 9 лютого.

Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили у своєму зведенні про те, що Кремль не зацікавлений ані у переговорах з Україною, ані у тривалому мирі. Експерти вважають, що дії росіян вказують на їхнє "небажання вести переговори". Таку інформацію оприлюднили 9 лютого.