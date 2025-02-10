Трамп сообщил, что США "достигают прогресса" в переговорах с РФ и Украиной о войне, — Reuters

Президент Трамп также добавил, что США поддерживают контакты с обеими сторонами, а также пообещал положить конец российско-украинской войне.

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В очередной раз новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о том, что планирует прекратить войну между Россией и Украиной, а также политик сообщил, что Белый дом уже "достигает прогресса" в переговорах между обеими сторонами. Об этом сообщило издание Reuters 10 февраля.

"Я верю, что мы достигаем прогресса. Мы хотим остановить украинско-российскую войну", — так сказал президент США.

На вопрос журналистов относительно разговоров с президентом России Владимиром Путиным Трамп ответил, что не хочет рассказывать об этих разговорах. Но он отметил в то же время, что они есть, и он также надеется на то, что "таких разговоров еще будет много".

"Я ожидаю еще много разговоров. Мы должны закончить эту войну", — сообщил Трамп.

Также новоизбранный президент США уточнил, что Белый дом поддерживает контакты и с Украиной относительно прекращения огня.

"Мы разговариваем с обеими сторонами", — отметил он.

В то же время подробностей о том, как именно происходят эти разговоры и каким образом президент США планирует завершать российско-украинскую войну, пока неизвестно.

Напомним, недавно стало известно о том, что вице-президент США Джей Ди Вэнс хочет встретиться с Владимиром Зеленским уже на этой неделе. Политик планирует присоединиться к Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется уже 14 февраля. Об этом Фокус сообщал ночью 10 февраля.

Также ранее стало известно о том, что Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. По итогам этой беседы президент США сообщил журналистам о том, что российского руководителя "действительно беспокоят" смерти людей на фронте. Также Трамп добавил, что Путин хочет, чтобы "люди перестали умирать". Детали разговора Фокус выяснял 9 февраля.

В то же время аналитики американского Института изучения войны сообщили в своей сводке о том, что Кремль не заинтересован ни в переговорах с Украиной, ни в длительном мире. Эксперты считают, что действия россиян указывают на их "нежелание вести переговоры". Такую информацию обнародовали 9 февраля.