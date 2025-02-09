Новина про те, що Трамп підтвердив розмову з Путіним, виявилася фейком від АІ, — ЗМІ
Раніше низка онлайн-медіа опублікувала розшифровку бесіди президента США з президентом РФ, де він панібратськи називав його Володимиром. Але це виявилося фейком.
Президент США Дональд Трамп згадав про телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним в інтерв'ю New York Post, яке дав на борту президентського літака. Пізніше в деяких онлайн ЗМІ з'явилася детальніша новина про цю розмову з посиланням на самого Трампа, який нібито підтвердив бесіду на брифінгу в Білому домі. Однак це виявилося фейком. Фокус розібрався в ситуації.
Новина з'явилася без посилання на першоджерело, проте стверджувалося, що Дональд Трамп говорив це на брифінгу в Білому домі. Однак останній брифінг відбувся, коли Трамп давав спільну пресконференцію з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу, а наразі президент США навіть не перебуває у Вашингтоні, він полетів до Нового Орлеана на "Супербоул 2025" — фінальну гру за звання чемпіона Національної футбольної ліги (НФЛ) Сполучених Штатів Америки. У фінальному поєдинку зійдуться "Філадельфія Іглз" і "Канзас-Сіті Чіфс".
У першій новині повідомлялося, що Трамп нібито говорив телефоном із Путіним і повідомив йому, що війну треба зупинити.
"Або ти укладаєш чесну угоду, або ми зробимо так, що деякі російські території опиняться в українській конституції. І повір мені, людям це сподобається", — нібито заявив він на брифінгу в Білому домі.
Пізніше повідомлялося, що слова Трампа були нібито згенеровані ШІ.
Однак в інтерв'ю на борту президентського літака Дональд Трамп підтвердив журналістам, що розмовляв із Володимиром Путіним.
"Я краще промовчу", — сказав Трамп, коли його запитали, скільки разів вони спілкувалися.
Трамп заявив, що повномасштабна війна б "ніколи не сталася", якби він був президентом у 2022 році.
"У мене завжди були хороші стосунки з Путіним", — сказав він.
Нагадаємо, Фокус докладно писав про що розмовляли Трамп і Путін. Варто зазначити, що в Кремлі не підтвердили, але й не спростували, що розмова була.