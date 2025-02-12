Візит спецпредставника Трампа у РФ: якого "цінного" росіянина могла обміняти Москва, — росЗМІ

У РФ турбуються щодо росіянина, який провів незаконні операції у криптовалюті на 9 млрд дол. і має сидіти у в'язниці США, написало росЗМІ.

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Російська Федерація поки що не називає імені людини, заради якої вона пішла на угоду зі Сполученими Штатами Америки і віддала американця, засудженого на 14 років. Про те, коли повідомлять ім'я і хто це може бути, росЗМІ "Вы слушали Маяк" написало у Telegram-каналі.

У дописі навели відповідь Пєскова на питання, кого могли повернути в РФ в обмін на американця Марка Фогеля. Один з журналістів, присутніх на брифінгу, поцікавився, чи ідеться про Олександра Винника. Речник президента РФ не назвав імені людини, про яку Кремль домовився з США. Посадовець пояснив, що коли фігурант приземлиться в Росії, тоді і повідомить його ім'я.

США та РФ - про можливість обміну Олександра Винника Фото: Скриншот

Олександр Винник, який цікавив росЗМІ, — це громадянин РФ, співробітник криптовалютної біржі BTC-e. У 2017 році його затримали в Греції, а потім екстрадували в США. Росіянина обвинуватили у незаконному відмиванні 9 млрд дол. Крім того, він використовував персональні дані користувачів і влаштовував злочинні схеми на 121 млн дол. Суд оголосив вирок весною 2024 року, повідомили на порталі Міністерства юстиції США. Вирок мав бути "довічним", але його зменшили — термін Мін'юст не вказав.

Олександр Винник - громадянин РФ, засуджений у США

США та РФ — деталі обміну 11 лютого

Фокус писав про візит спецпредставника президента США Стіва Віткоффа до Москви. Спершу медіа "Важные истории" повідомило про літак Gulfstream G650ER, який приземлився в аеропорту "Внуково". З'ясували, що борт належить Віткоффу, але про його політ офіційно не інформували. Тим часом у мережі з'явилось фото посолки США у РФ, яка саме у той час прибула до МЗС Росії.

За кілька годин візит спецпредставника підтвердив радник Трамп з питань нацбезпеки Майк Волц. Політик опублікував документ на бланку Білого дому. В документі вказано, що Москва погодилась повернути американця Марка Фогеля. Фогеля затримали у російському аеропорту та виявили у рюкзаку заборонену речовину. Згідно з вироком суду, він мав просидіти у російській в'язниці 14 років. Повернення Фогеля у США назвали "демонстрацією доброї волі" і запевнили, що Трамп незабаром домовиться про мир.

Зазначимо, 12 лютого Пєсков дав коментар щодо можливого обміну Курської області, яку контролюють бійці ЗСУ, на частину окупованих територій. Речник Кремля гарантував, що Москва не буде погоджуватись на такі умови.

Нагадуємо, 11 лютого видання Bloomberg повідомило про візит міністра фінансів США в Україну та розповіло, які саме родовища корисних копалин цікавлять американців. Водночас український економіст пояснив, яку вигоду матимуть українці, якщо віддадуть родовища рідкоземельних руд.