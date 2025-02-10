"Вилятимуть хвостом біля ніг господаря": Трамп репостнув слова Путіна про нові мита США

Дональд Трамп опублікував у своїй соцмережі схвальний коментар російського диктатора про запровадження мит на імпорт товарів до США. Путін заявляє, що Трамп "наведе порядок" у Європі.

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Президент РФ Володимир Путін схвально відгукнувся про запровадження нових мит США на імпорт товарів з Канади, Мексики, Китаю та погрози встановити мита для ЄС. Він заявив, що президент США "наведе лад" у Європі та європейські лідери "стоятимуть біля його ніг". Трамп зробив репост заяви Путіна у своїй соціальній мережі Truth Social.

Трамп перепостив у своїй соцмережі заяву Путіна про нього Фото: Скриншот

Трамп репостнув новину американського телеканалу CNBC. Канал опублікував сказані Путіним в ефірі пропагандистського російського телеканалу "Росія-1" слова щодо запровадження Сполученими Штатами мит на імпортну продукцію з Канади, Мексики та Китаю, що викликають стурбованість у Європі.

"Я вас запевняю: Трамп з його характером, з його наполегливістю досить швидко наведе там порядок. І всі, побачите — швидко, незабаром — усі стануть біля ніг господаря і трохи хвостом повиляють. Все стане на свої місця", – сказав Путін.

Адміністрація Трампа анонсувала запровадження мит 10 лютого. В новині зазначається, що американські мита спровокують обвал світових ринків і занепокоєння серед європейських союзників, адже президент США сказав, що "досить скоро" може запровадити мита також для Європейського Союзу.

Нагадаємо, 10 лютого Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати "досягають прогресу" в переговорах з РФ та Україною щодо припинення війни.

9 лютого в ексклюзивному інтерв'ю New York Post Трамп розповів, що вже мав телефонні розмови з Путіним, під час яких вони говорили про завершення війни в Україні.

Також 9 лютого ЗМІ поширили нібито розшифровку розмови Трампа з Путіним, в якій він "панібратськи" називав російського лідера Володимиром. Згодом повідомлення виявилося фейком, створеним штучним інтелектом.