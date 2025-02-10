Трамп анонсував нові мита: вони стосуватимуться металів та ще імпортних товарів, – AP News

Президент США анонсував введення у понеділок нових мит: 25% на весь імпорт сталі та алюмінію. До кінця тижня Трамп також запровадить нові мита на інші імпортні товари: це може бути відповіддю на "взаємні тарифи".

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У Сполучених Штатах Америки готують нові мита на імпортні товари, які планують ввести вже з цього понеділка. Білий дім введе 25% мита на алюміній та сталь для інших країн, зокрема Канади та Мексики: вони будуть накладатися на весь імпорт цих матеріалів. Також президент США Дональд Трамп анонсував появу нових мит і на інші види продукції, ввезеної з-за кордону. Про це стало відомо 10 лютого з повідомлення AP News.

"Будь-яка сталь, що надходить до Сполучених Штатів, матиме 25% тариф", – заявив Дональд Трамп журналістам.

Коли кореспонденти уточнили, якими будуть мита стосовно алюмінію, він додав, що й цей матеріал буде підлягати 25% миту.

Також президент США прокоментував можливі тарифи, які, ймовірно, накладуть у відповідь інші держави. Він сказав, що про це стане відомо у вівторок або середу.

"Якщо вони стягуватимуть з нас 130%, а ми нічого не стягуватимемо з них, так не залишиться", – заявив Трамп.

Зазначимо, що тут йдеться про те, що США введуть імпортні мита на продукти у випадках, коли інша країна стягує мита на американські товари. У такий спосіб Дональд Трамп продовжує його політику введення мит на всі імпортні товари.

Нагадаємо, про те, що новообраний президент США Дональд Трамп хоче ввести безпрецендентні мита практично на всю імпортну продукцію, стало відомо невдовзі після його інавгурації. Про це Фокус розповідав 1 лютого.

Також серед перших дій Трампа на посаді президента США було висловлення планів про купівлю Гренландії. Проте невдовзі стало відомо, що усі п'ять партій гренландського парламенту відкидають ідею про приєднання острова до Сполучених Штатів. Про відповідь Гренландії на ідею Дональда Трампа Фокус розповідав 13 січня.

Невдовзі після цього стало відомо, що НАТО хоче запропонувати компроміс Трампу щодо острова.