"Цього не станеться": в парламенті Гренландії відповіли Трампу, який хоче купити острів

Представники всіх п'яти політичних партій Гренландії відкидають ідею про приєднання до Сполучених штатів. Гренландські політики говорять, що хочуть бути "господарями у своєму домі".

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На заяви 47-го президента США Дональда Трампа про намір заволодіти Гренландією відповіли в гренландському парламенті. Усі п'ять партій відкидають ідею про приєднання острова до Сполучених Штатів, пише данська суспільна телерадіокомпанія DR.

За словами журналістів, усі відповіді парламентарів можна підсумувати словами: "Цього не станеться".

"Я не хочу бути частиною Сполучених Штатів, як пропонує Трамп. Я хочу незалежної Гренландії", — сказала Маріан Павіасен, політична речниця урядової партії "Народне співтовариство" (IA).

Маріан розповіла, що історично гренландці ніколи не мали змоги вирішувати, до складу якої країни ввійти. Королівство Данія забрало острів у 1721 році, не питаючи думки місцевих жителів.

"Щоб історія не повторювалася, ми не маємо бути частиною чиєїсь землі. Ми маємо свою країну. Ми — Гренландія, і ми хочемо, щоб нас поважали як країну", — пояснила Павіасен.

Журналісти нагадали, що на одній з останніх пресконференцій Трамп заявив, що Гренландія потрібна США для національної безпеки, а гренландський народ проголосує за те, щоб стати частиною Сполучних Штатів. Проте місцеві політики наголошують, що Гренландія хотіла б стати незалежною державою.

"Нас не треба просто віддавати США чи ще комусь. Ми хочемо бути господарями у своєму домі. І це те, що закладено в генах Гренландії", — сказав голова соціал-демократичної партії Siumut, міністр фінансів Гренландії Ерік Дженсен.

Лідер партії Demokraatit Єнс-Фредерік Нільсен також відкинув ідею Трампа про приєднання острова.

"Я хотів би, щоб Гренландія домовилася про кращу та міцнішу співпрацю, також із США. Але я не хочу зараз казати, що Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів", – сказав Нільсен.

Аккалу Джеріміассен, голова ліберально-консервативної партії Atassut, також не бачить Гренландію як іще один штат США та вважає за краще майбутнє в Співдружності.

"Ми повинні мати хорошу співпрацю зі США, але ми не повинні стати частиною США ні тепер, ні в майбутньому", — висловив свою думку Джеріміассен.

Голова найбільшої опозиційної партії Гренландії Naleraq Пеле Броберг також відповідає "ні" на питання, чи повинна Гренландія увійти до складу США.

"Не думаю, що потрібно боятися, що нас продадуть до США", — сказав Пеле Броберг.

Дональд Трамп хоче придбати Гренландію: що відомо

Трамп розглядав можливість купити Гренландію ще під час свого першого терміну, а в неділю 22 грудня заговорив про це знову. За його словами, це необхідно для підтримування національної безпеки та свободи у світі.

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде у новорічному зверненні оголосив про прагнення острова здобути незалежність від Данії. До 1953 року острів був Данською колонією, а відтоді до сьогодні лишається самоврядною територією у складі Королівства Данія. З 2009 року Гренландія отримала право на голосування за незалежність, а у 2023 році гренландські уряд представив перший проєкт конституції.

10 січня Муте Егеде заявив, що готовий до перемовин із Трампом і наголосив, що гренландці прагнуть незалежності та хочуть "бути господарями у власному домі".

11 січня Центрі протидії дезінформації при РНБО України спростували поширений у російських ЗМІ фейк про пункт у безпековій угоді 23 лютого 2024 року, за яким Україна нібито зобов'язана захищати Данію в разі нападу США.

Фокус 12 січня розбирався в тому, чи створить Трамп імперію, придбавши Гренландію, і які наслідки це може мати для України.