"Этого не произойдет": в парламенте Гренландии ответили Трампу, который хочет купить остров

Представители всех пяти политических партий Гренландии отвергают идею о присоединении к Соединенным штатам. Гренландские политики говорят, что хотят быть "хозяевами в своем доме".

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На заявления 47-го президента США Дональда Трампа о намерении завладеть Гренландией ответили в гренландском парламенте. Все пять партий отвергают идею о присоединении острова к Соединенным Штатам, пишет датская общественная телерадиокомпания DR.

По словам журналистов, все ответы парламентариев можно подытожить словами: "Этого не произойдет".

"Я не хочу быть частью Соединенных Штатов, как предлагает Трамп. Я хочу независимой Гренландии", — сказала Мариан Павиасен, политический представитель правительственной партии "Народное сообщество" (IA).

Мариан рассказала, что исторически гренландцы никогда не имели возможности решать, в состав какой страны войти. Королевство Дания забрало остров в 1721 году, не спрашивая мнения местных жителей.

"Чтобы история не повторялась, мы не должны быть частью чьей-то земли. У нас есть своя страна. Мы — Гренландия, и мы хотим, чтобы нас уважали как страну", — пояснила Павиасен.

Журналисты напомнили, что на одной из последних пресс-конференций Трамп заявил, что Гренландия нужна США для национальной безопасности, а гренландский народ проголосует за то, чтобы стать частью Соединенных Штатов. Однако местные политики отмечают, что Гренландия хотела бы стать независимым государством.

"Нас не надо просто отдавать США или еще кому-то. Мы хотим быть хозяевами в своем доме. И это то, что заложено в генах Гренландии", — сказал председатель социал-демократической партии Siumut, министр финансов Гренландии Эрик Дженсен.

Лидер партии Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен также отверг идею Трампа о присоединении острова.

"Я хотел бы, чтобы Гренландия договорилась о лучшем и более прочном сотрудничестве, также с США. Но я не хочу сейчас говорить, что Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов", — сказал Нильсен.

Аккалу Джеримиассен, председатель либерально-консервативной партии Atassut, также не видит Гренландию как еще один штат США и предпочитает будущее в Содружестве.

"Мы должны иметь хорошее сотрудничество с США, но мы не должны стать частью США ни теперь, ни в будущем", — высказал свое мнение Джеримиассен.

Председатель крупнейшей оппозиционной партии Гренландии Naleraq Пеле Броберг также отвечает "нет" на вопрос, должна ли Гренландия войти в состав США.

"Не думаю, что нужно бояться, что нас продадут в США", — сказал Пеле Броберг.

Дональд Трамп хочет приобрести Гренландию: что известно

Трамп рассматривал возможность купить Гренландию еще во время своего первого срока, а в воскресенье 22 декабря заговорил об этом снова. По его словам, это необходимо для поддержания национальной безопасности и свободы в мире.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в новогоднем обращении объявил о стремлении острова получить независимость от Дании. До 1953 года остров был Датской колонией, а с тех пор до сих пор остается самоуправляемой территорией в составе Королевства Дания. С 2009 года Гренландия получила право на голосование за независимость, а в 2023 году гренландское правительство представило первый проект конституции.

10 января Муте Эгеде заявил, что готов к переговорам с Трампом и подчеркнул, что гренландцы стремятся к независимости и хотят "быть хозяевами в собственном доме".

11 января в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины опровергли распространенный в российских СМИ фейк о пункте в соглашении по безопасности 23 февраля 2024 года, по которому Украина якобы обязана защищать Данию в случае нападения США.

Фокус 12 января разбирался в том, создаст ли Трамп империю, приобретя Гренландию, и какие последствия это может иметь для Украины.