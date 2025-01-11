Подписано соглашение по безопасности: будет ли Украина защищать Данию в случае нападения США

В соглашении по безопасности говорится о том, что Дания будет прилагать усилия для улучшения возможностей Украины защищаться от РФ сейчас и в будущем. Однако документ не содержит пункта об обязанности Киева защищать Копенгаген в случае нападения США.

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Российские СМИ сообщили о том, что якобы Украина обязана защитить Данию, если США нападут на Гренландию, поскольку страны подписали соглашение о безопасности 23 февраля 2024 года. Однако это вражеская выдумка, отметили в Центре противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.

"Страны действительно подписали соглашение по безопасности, но оно касается защиты Украины от агрессии России, а не обязанности Киева защищать Данию от вооруженного нападения США", — говорится в сообщении.

В ЦПД отметили, что в соглашении говорится о том, что "Дания будет продолжать прилагать усилия для улучшения способности Сил безопасности и обороны Украины защищаться от российской агрессии сейчас, а также сдерживать дальнейшую агрессию в будущем и усиливать совместимость со стандартами НАТО". Кроме этого, в соглашении есть пункт о том, что Украина обеспечит, чтобы военная помощь Дании применялась только для самообороны.

Претензии США в отношении Гренландии: что известно

Во время первого пребывания в Белом доме новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что якобы рассматривает возможность покупки Гренландии, тогда как эта территория принадлежит Дании. В декабре 2024 года Трамп снова заговорил о том, что хочет, чтобы Гренландия находилась в составе США. В начале января 2025 года прозвучали повторные заявления, однако правительство Дании дважды отвергало предложения президента США.

Напомним, 10 января в СМИ сообщили, что в случае нападения США на Гренландию Дания не сможет обороняться. Поскольку большинство ее тяжелой наземной боевой техники было передано Украине. Сейчас в стране насчитывается всего 17 тысяч солдат, тогда как в США — 1,3 миллиона человек личного состава, некоторые из военных размещены в Гренландии.

В тот же день премьер-министр Гренландии Муте Эгеде сообщил, что готов к переговорам с Дональдом Трампом относительно интересов США на остров. По его словам, население острова стремится к независимости.