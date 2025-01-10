В случае нападения США на Гренландию Дании нечем обороняться: большинство оружия передано Украине, — РоІітісо

Журналисты со ссылкой на научного сотрудника Датского института международных исследований отмечают, что в случае осуществления Трампом аннексии, это была бы "самая короткая война в мире".

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В случае вторжения Соединенных Штатов Америки на Гренландию Дания не сможет обороняться. Большинство ее тяжелой наземной боевой техники было передано Украине, пишет РоІітісо.

Журналисты отмечают, что в прошлом году Дания потратила на вооружение 9,9 миллиарда долларов. Сейчас страна насчитывает всего 17 000 солдат.

В свою очередь США имеют самый большой в мире оборонный бюджет. В прошлом году на армию страна потратила на оборону 948 миллиардов долларов. Их вооруженные силы насчитывают 1,3 млн человек личного состава и некоторые из них сейчас размещены в Гренландии.

Фото: Politico

Старший научный сотрудник Датского института международных исследований отметил, что если бы Трамп действительно осуществил свою угрозу аннексировать Гренландию силой, "это была бы самая короткая война в мире, Гренландия не имеет оборонного потенциала. Американцы были бы у руля".

Заявления Дональда Трампа о Гренландии: что известно

Впервые заявления новоизбранного президента США Дональда Трампа относительно Гренландии звучали еще во время его первого пребывания в Белом доме. Тогда он заявлял, что рассматривает возможность покупки Гренландии и даже отменил государственную поездку в Данию после заявлений местных чиновников, что эта автономная территория не продается. Позже, в декабре 2024 года новоизбранный президент снова дал понять, что хочет, чтобы Гренландия находилась под контролем США.

Повторные заявления прозвучали в начале января 2025 года. На это премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что остров Гренландия принадлежит его жителям.

Реакция Европы на заявления Дональда Трампа

Высокопоставленные чиновники из европейских стран осудили заявления Дональда Трампа относительно территориальных претензий на Гренландию, принадлежащую Дании. СМИ пишут, что слова избранного президента США "вызовут дипломатический сигнал тревоги во всем мире".

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил удивление комментариями Трампа относительно Гренландии и Канады. Он отметил, что европейские партнеры единодушно отстаивают нерушимость границ.

На эти слова отреагировали и в Кремле. В частности, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отметил, что Европа боится 47 президента США Дональда Трампа, поэтому "робко" реагирует на идеи американца по Гренландии.