"Должны уважать": премьер Гренландии говорит, что готов к переговорам с Трампом

Премьер Гренландии Муте Эгеде призвал Трампа уважать право островитян на независимость и заявил, что власти острова не будут разрывать связи с Данией.

Related video

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что готов поговорить с будущим главой США Дональдом Трампом вопрос об интересах США на острове, но не в ущерб интересам его страны. Об этом сообщает издание Reuters.

На пресс-конференции в Копенгагене он ответил на вопросы журналистов о предстоящих переговорах с избранным президентом США и уже имел ли разговор с Трампом.

"Нет, но мы готовы к разговору", — сказал Эгеде, призвав уважать стремление острова к независимости.

Сам Эгеде отметил, что у населения острова есть стремление к независимости. Политик говорит, что гренландцы имеют желание чувствовать и "быть хозяином в собственном доме".

"Но это не означает, что мы разрываем все связи, все сотрудничество и все отношения с Данией", — сказал он.

Журналисты пишут, что Эгеде является одним из главных лидеров движения за независимость в Гренландии. В частности, его позицию о самостоятельности острова можно было услышать в его новогоднем обращении к жителям Гренландии.

Впоследствии политик написал пост в Facebook, что будущее Гренландии будет решаться на Гренландии.

"Мы не хотим быть датчанами, мы не хотим американцев, мы гренландцы", — написал глава правительства островной страны.

Ранее стало известно, как руководители стран ЕС отреагировали на заявления Трампа по Гренландии. Высокопоставленные чиновники из европейских стран осудили заявления Дональда Трампа относительно территориальных претензий на Гренландию, принадлежащую Дании. СМИ пишут, что слова избранного президента США "вызовут дипломатический сигнал тревоги во всем мире".

Впоследствии сообщалось, что Дании нечем будет обороняться в случае агрессии США против Гренландии. Журналисты со ссылкой на научного сотрудника Датского института международных исследований отмечают, что в случае осуществления Трампом аннексии, это была бы "самая короткая война в мире".