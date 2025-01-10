"Повинні поважати": прем'єр Гренландії каже, що готовий до перемовин із Трампом

Прем'єр Гренландії Муте Егеде закликав Трампа поважати право острів'ян на незалежність та заявив, що влада острова не розриватиме зв'язків з Данією.

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Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що готовий поговорити з майбутнім главою США Дональдом Трампом питання щодо інтересів США на острові, але не на шкоду інтересам його країни. Про це повідомляє видання Reuters.

На прес-конференції в Копенгагені він відповів на запитання журналістів про майбутні перемовини з обраним президентом США та чи вже мав розмову з Трампом.

"Ні, але ми готові до розмови", — сказав Егеде, закликавши поважати прагнення острова до незалежності.

Сам Егеде наголосив, що в населення острова є прагнення до незалежності. Політик каже, що гренландці мають бажання відчувати та "бути господарем у власному домі".

"Але це не означає, що ми розриваємо всі зв'язки, всю співпрацю та всі відносини з Данією", — сказав він.

Журналісти пишуть, що Егеде є одним з чільних лідерів руху за незалежність в Гренландії. Зокрема, його позицію про самостійність острова можна було почути в його новорічному зверненні до мешканців Гренландії.

Згодом політик написав пост у Facebook, що майбутнє Гренландії вирішуватиметься на Гренландії.

"Ми не хочемо бути датчанами, ми не хочемо американців, ми гренландці", — написав глава уряду острівної країни.

Раніше стало відомо, як очільники країн ЄС відреагували на заяви Трампа щодо Гренландії. Високопосадовці з європейських країн засудили заяви Дональда Трампа щодо територіальних претензій на Гренландію, що належить Данії. ЗМІ пишуть, що слова обраного президента США "викликатимуть дипломатичний сигнал тривоги в усьому світі".

Згодом повідомлялося, що Даніі не буде чим оборонятися в випадку агресії США проти Гренландії. Журналісти з посиланням на наукового співробітника Данського інституту міжнародних досліджень зазначають, що в разі здійснення Трампом анексії, це була б "найкоротша війна у світі".