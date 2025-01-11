Підписано безпекову угоду: чи захищатиме Україна Данію в разі нападу США

У безпековій угоді йдеться про те, що Данія докладатиме зусиль для покращення спроможностей України захищатися від РФ зараз і в майбутньому. Проте документ не містить пункту щодо обовʼязку Києва захищати Копенгаген в разі нападу США.

Related video

Російські ЗМІ повідомили про те, що нібито Україна зобовʼязана захистити Данію, якщо США нападуть на Гренландію, оскільки країни підписали безпекову угоду 23 лютого 2024 року. Проте це ворожа вигадка, зауважили в Центрі протидії дезінформації при РНБО в Telegram.

"Країни дійсно підписали безпекову угоду, але вона стосується захисту України від агресії Росії, а не обовʼязку Києва захищати Данію від збройного нападу США", — йдеться у повідомленні.

У ЦПД наголосили, що в угоді йдеться про те, що "Данія продовжуватиме докладати зусиль для покращення спроможності Сил безпеки та оборони України захищатися від російської агресії зараз, а також стримувати подальшу агресію в майбутньому й посилювати сумісність зі стандартами НАТО". Крім цього, в угоді є пункт щодо того, що Україна забезпечить, аби військова допомога Данії застосовувалася лише для самооборони.

Претензії США щодо Гренландії: що відомо

Під час першого перебування в Білому домі новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що нібито розглядає можливість купівлі Гренландії, тоді як ця територія належить Данії. У грудні 2024 року Трамп знову заговорив про те, що хоче, аби Гренландія перебувала в складі США. На початку січня 2025 року прозвучали повторні заяви, проте уряд Данії двічі відкидав пропозиції президента США.

Нагадаємо, 10 січня у ЗМІ повідомили, що в разі нападу США на Гренландію Данія не зможе оборонятися. Оскільки більшість її важкої наземної бойової техніки була передана Україні. Нині в країні налічується всього 17 тисяч солдатів, тоді як в США — 1,3 мільйона осіб особового складу, деякі з військових розміщені в Гренландії.

Того ж дня прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде повідомив, що готовий до переговорів з Дональдом Трампом щодо інтересів США на острів. За його словами, населення острова прагне до незалежності.