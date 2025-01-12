Дональд-завоеватель: создаст ли Трамп империю, приобретя Гренландию, и как это повлияет на Украину

Идея контроля США над Гренландией не нова, но Дональд Трамп поднял ее на самый высокий политический уровень. Он начал об этом говорить публично еще во время первой каденции в 2019 году, а сейчас тема вновь актуализировалась. Фокус разобрался в факторах беспокойства в датском королевстве и узнал, как они повлияют на остальной мир и Украину, в частности.

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Мир уже постепенно привыкает к экстравагантным выходкам избранного президента США, который еще до своего официального вступления в должность едва ли не ежедневно ошарашивает мир своими радикальными идеями. Однако о выходе Гренландии из состава Дании говорит премьер-министр крупнейшего в мире острова, а его вероятное вхождение в состав США серьезно обсуждается местной политической элитой и в экспертно-аналитических кругах в Дании, США и других заинтересованных странах. Поэтому, оказывается, Дональд Трамп имеет сторонников.

Разморозка самого большого острова на свете

Роль Гренландии существенно возрастает прямо пропорционально объему таяния северных ледников. Крупнейший в мире остров, около 80% территории которого находится за полярным кругом и покрыты льдом, уже через несколько десятков лет может оказаться в центре мировой торговли и добычи полезных ресурсов. Европейская комиссия определила 34 стратегически важных вида сырья и 25 из них находятся на территории Гренландии. Пока большинство этих залежей находится под вечной мерзлотой, однако в пределах жизни одного поколения людей они станут доступными.

Крайняя точка острова Гренландия находится всего в 740 км от Северного полюса Фото: Getty Images Роль Гренландии существенно возрастает прямо пропорционально объему таяния северных ледников Фото: Getty Images

В силу геометрических особенностей формы Земли (наша планета — не идеальный шар, а приплюснутая на вершинах), Гренландия, которая простирается почти до самого Северного полюса, находится на проекции самого короткого пути из Европы в Америку.

То есть, когда ледники растают, все морские пути из Евразии в Америку будут идти через территориальные воды Гренландии. Они будут в полтора раза короче действующих логистических маршрутов.

Северный морской судоходный путь, который российский танкер впервые прошел зимой в феврале 2021 года, и более длинный южный маршрут Суэцкого канала

Однако даже в условиях действующих климатических реалий воздушное пространство острова имеет стратегическое значение, через него оптимально наносить ракетные удары из Евразии по Америке или наоборот. Это обусловило размещение на территории Гренландии самой северной военной базы США в Питуффике (ранее Туле). Она является частью космической инфраструктуры США, а также ПВО и ПРО этой страны.

Темпы таяния ледников вызовут радикальные климатические изменения во всей Атлантике, а возможно даже во всем мировом океане. Тот, кто каким-то образом сможет на них влиять, станет настоящим повелителем бури.

Не следует забывать, что к арктическим ресурсам присматривается еще и Китай

Колонизация Гренландии

Несмотря на свой значительный потенциал, Гренландия — это не суверенное государство, а лишь автономная территория более чем в 50 раз меньшей (зато значительно более заселенной) Дании.

Как уже указывалось, большая часть Гренландии (наименование которой парадоксально переводится как "зеленая земля") — это безлюдная ледяная пустыня. Ее население расположилось на узкой прибрежной полосе земли на юге острова и составляет менее 60 тысяч человек. Две трети из них составляют инуиты — коренные жители острова, населяющие его еще со времен каменного века.

Более тысячи лет назад свои колонии здесь основали викинги, которые и дали острову такое парадоксальное наименование — теплые течения обусловили более-менее благоприятные для растительности условия на юге острова, а что там дальше на севере, тогда никто не задумывался. Однако изменения климата заставили викингов оставить свои колонии через несколько веков. Уже в XVIII веке сюда пришли датчане.

Гравюра примерно 1700 года под названием Die Herrenhuter Colonie Lichtenfels, in Gromland. На ней показано каноэ или каяк инуитов и здания или палатки странной формы Фото: Getty Images

В начале XX века, когда всем стала понятна география острова (который, кстати, с точки зрения физической географии относится к Американскому материку), за право полного контроля над ним и, соответственно, исключительную экономическую зону на просторах Атлантического океана, развернулась борьба между Данией и Норвегией. Последняя фокусировала внимание на том, что викинги, колонизировавшие остров в средневековье, вероятно были норвежского происхождения. И здесь свою роль сыграли США, которые в 1916 году признали остров именно за Данией, отступив таким образом, от собственной "доктрины Монро", которая провозглашала целью внешней политики США вытолкать европейские колониальные империи с американского континента.

Голос США стал решающим, и уже в 1921 году маленькое европейское королевство получило международное признание фактического увеличения своей территории в десятки раз.

Береговая охрана спасает летчиков армии США, которые были вынуждены спуститься на ледник Гренландии Снежный поезд LeTourneau LCC-1 перевозит припасы вблизи Кэмп Сенчури, арктической военной научно-исследовательской базы США в Гренландии, июнь 1959 года Сотрудники Центра полярных исследований и развития армии США устанавливают связь во временном лагере, июнь 1959 года

Когда же Данию в 1940 году оккупировали нацистские войска, остров заняли американские военные, которые по окончании Второй мировой войны вернули его обратно Копенгагену, чтобы вернуться сюда в 1951 году. Через два года после создания НАТО США и Дания решили подписать отдельное соглашение о защите Гренландии. Тогда этот стратегический в только военном плане остров был фактически отдан под управление американской военной администрации, которая сделала его частью своей системы безопасности в противостоянии с коммунистическим блоком.

Карта времен Холодной войны. Вероятное расположение стратегически важных авиабаз в Гренландии Фото: Getty Images

Понятно, что военное присутствие США на Гренландии ослабло с окончанием Холодной войны — и вот, в условиях нового роста напряженности между Западом и Югом, самый северный на планете остров снова оказался в центре внимания.

Что касается политической жизни, то в 1979 году Гренландия получила самоуправление. Не автономию, а именно статус отдельной страны (не государства) над которой королевство Дания имеет лишь ограниченный суверенитет. Так Гренландия не вошла вместе с Данией в состав Европейского Союза, поскольку местным рыбакам не были выгодны правила вылова рыбы, практикуемые в общности (интересно, что этот фактор стал одним из аргументов и для Брекзита).

Датский король недавно изменил королевский герб, теперь на нем увеличено изображение Гренландии и Фарерских островов — возможно, как "привет" Дональду Трампу. Король Фредерик хочет сохранить Гренландию в составе королевства Дания

Местное население относится прохладно к правительству в Копенгагене, этому способствовала агрессивная политика датского правительства по ассимиляции иннуитов (лишь около четверти населения острова составляют датчане). Так, в 60-х годах прошлого столетия колониальное правительство даже прибегло к принудительной стерилизации инуитских женщин. Этот факт постоянно возобновляют в общественной памяти сторонники полноценной независимости острова.

Гренландия: право на независимость

В 2008 году гренландцы добились еще большего расширения своего самоуправления, проголосовав за соответствующие изменения на местном референдуме. Дания теперь совсем не вмешивается во внутренние дела острова, занимаясь только его безопасностью (на самом деле это ограничивается лишь несколькими катерами береговой охраны и сухопутными конвоями на собачьих упряжках) и внешней политикой. Гренландия имеет двух постоянных представителей в датском парламенте. Также островитяне имеют право объявить плебисцит о независимости Гренландии, если возникнет такая необходимость.

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Именно об этом говорил в новогоднем поздравлении премьер-министр страны. Он планирует провести соответствующий референдум вместе с парламентскими выборами в апреле. В Копенгагене тем временем ставят под сомнение возможность нескольких десятков тысяч жителей прибрежной зоны отделить почти два с половиной миллиона квадратных километров территории. Таким образом намекая, что гренландцы могут себе отделить прибрежную зону, а основной актив (который пока в прямом смысле заморожен) останется под контролем Копенгагена.

Интерес Дональда Трампа

Так чего пытается добиться Дональд Трамп? Прежде всего, его заявления — это мега пиар-ход экстравагантного политика. Старший советник Стратегической инициативы Скоукрофта Атлантического совета Кристиан Бьорн Фелсгаард считает двигателем мотивации избранного президента США желание обеспечить себе место на страницах учебников по истории, что он, безусловно, сделает, расширив территорию США.

В течение кампании бывший шоумен Трамп раздал многочисленные обещания, значительную часть которых трудно выполнить. И речь идет не только о скором завершении российско-украинской войны, а более насущные для его избирателей проблемы, такие как снижение цен на основные продукты. Новый американский президент, который восхищается диктаторами, видит качество фактора "зрелищ", когда "хлеба" не хватает. Территориальные захваты в пользу своей страны — то, что народ испокон веков был готов воспринимать с восторгом и благодарно прощать промахи руководства в более насущных для него вещах, если смотреть на мир более рационально.

Гренландия планирует отделиться от Дании и, возможно, войти в состав США. Избранный президент США не исключает применения военной силы для организации этого процесса Фото: Getty Images 7 января 2025 года. Самолет Дональда Трампа-младшего приземлился в Гренландии через несколько недель после того, как его отец, избранный президент США Дональд Трамп, предложил Вашингтону аннексировать автономную территорию Дании Фото: Getty Images

Более взвешенным избирателям и американской элите Дональд Трамп демонстрирует объективные преимущества от взятия под контроль Гренландии. За последние десятилетия в Вашингтоне имели достаточно негативных прецедентов "строптивых" союзников — стран, которые должны были бы быть подконтрольны США, однако на практике часто начинали заигрывание с американскими геополитическими конкурентами. Поэтому реальный юридически оформленный контроль за таким важным островом — это именно то, что нужно США накануне Третьей мировой войны, которая кажется все более вероятной.

Международное право и союзники по НАТО

А как же международное право и обязательства в отношении союзников по НАТО, коим является Дания? С юридической точки зрения США скорее всего ничего не нарушат. Вряд ли в Вашингтоне всерьез планируют осуществлять вторжение в Гренландию. Бывший руководитель аппарата Совета национальной безопасности Белого дома Александр Грей отметил, что на острове в последние годы нарастали антидатские настроения. Гренландский правозащитник Пернилле Беньяминсен считает, что Дональд Трамп удачно попал в политическое течение. Вероятно, дружественные ему силы таки проведут референдум и провозгласят независимость от Дании. А потом уже независимая Гренландия подпишет какой-то договор об ассоциации с США (сейчас похожий статус имеет Пуэрто-Рико) или что-то юридически подобное.

На самом деле Гренландию хотел купить за $100 млн еще Гари Трумэн в 1946 году, но эти переговоры не обнародовались Фото: Getty Images

В самой Гренландии более популярны идеи независимости от Дании, чем желание присоединяться к США. Однако здесь романтика может не выдержать сурового столкновения с реальностью.

Дания своими дотациями(около $500 млн в год) обеспечивает половину островного бюджета, 90% ВВП которого составляет вылов и экспорт рыбы. Отдельно датское правительство обеспечивает оборону Гренландии (в 2025 году планируется увеличить бюджет до 1,5 млрд евро, что соответствует ВВП острова). Смогут ли свободолюбивые гренландцы прожить на одном вылове рыбы — риторический вопрос. А смогут ли 57 тысяч населения обеспечить безопасность такого лакомого куска суши в мире, где действует право сильного вопрос уже даже не стоит. А вот для Вашингтона увеличить все эти усилия в разы не составит никаких проблем.

Границы больше не постоянны?

Однако политические последствия даже заявлений избранного президента США могут вызвать негативный эффект в долгосрочной перспективе. В медийном пространстве часто можно услышать фразу: "Сейчас же не XIX век!". Но мало что предвещало, что XX век будет эпохой двух мировых войн, а тот же XIX век был самым мирным в Европе за всю историю, хотя и начался с наполеоновских войн. Сейчас все идет к тому, что трендом XXI века станет таки возвращение к силовым перекраиваниям политических карт мира.

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И как бы юридически безупречно ни обошлась бы американская администрация с Данией, в более горячих уголках мира это воспримут уже не как прецедент (таким остается аннексия Крыма), а фактическое доказательство действия нового мирового порядка. А таких мест, где действующие границы держатся даже не на честном слове, достаточно. Даже в рамках НАТО Турция претендует на греческие острова в Средиземном море. В той же Африке политическая карта, которую демонстрируют детям в школах и рисуют в атласах, уже давно не соответствует фактическим политическим реалиям.

Дональд Трамп завершал свой предыдущий президентский срок признанием спорных территорий, которые де-факто были оккупированными десятки лет. И речь не только о Восточном Иерусалиме. Гораздо меньше шума в медиа вызвало признание США Западной Сахары, которую Марокко оккупировало еще в 1970-е. Войска королевства взяли под контроль все ценные территории этой страны, вытеснив население в труднопригодную для жизни пустыню.

А все началось с аннексии Крыма. Кстати, где была тогда Дания? Она вместе со всем западным миром выражала глубокую озабоченность. Теперь у нее будет возможность принимать соболезнования, которые, безусловно, выразят все союзники. Свое решительное "против" уже высказали в Париже и Берлине, но прислушаются ли к этому бормотанию в Вашингтоне?