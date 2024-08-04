Путин стягивает войска, Китай готовит флот. Когда начнется война за Арктику

Таяние арктических ледников откроет доступ к гигантским ресурсам и запустит новый транспортный коридор из Азии в Европу. Не станет ли это началом новой глобальной войны? Фокус исследовал перспективы борьбы с Арктикой.

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Активное таяние ледников — это, пожалуй, одна из основных экологических угроз XXI века. Оно может привести к необратимым климатическим изменениям планетарного масштаба. Однако не менее важны ледники и в геополитическом смысле. Ведь подо льдом Североледовитого океана лежат ресурсы на триллионы долларов.

Размораживание Арктики — это событие, которое смело можно сравнить с Эпохой великих географических открытий, когда де-факто зародилась современная западная цивилизация. И к этим событиям готовятся не только в центрах исследования климата и экологии, но и в политических центрах стран, имеющих отношение к Арктике и не только.

Арктика вместе с Антарктикой — это единственные регионы, которые человек еще не успел освоить на поверхности Земли Арктика вместе с Антарктикой — это единственные регионы, которые человек еще не успел освоить на поверхности Земли Арктика вместе с Антарктикой — это единственные регионы, которые человек еще не успел освоить на поверхности Земли

Что такое Арктика?

К Арктике традиционно относят территории, находящиеся за полярным кругом. Поэтому арктическими являются восемь государств: Российская Федерация (53% длины береговой линии Северного Ледовитого океана), Канада, США, Исландия, Дания (Гренландия и Фарерские острова — территории, наделенные особым статусом), Норвегия, Швеция и Финляндия. Шесть из них (кроме Швеции и Финляндии) имеют выход к Северо-Ледовитому океану. Семь из восьми арктических государств являются членами НАТО, однако большая береговая линия РФ позволяет ей претендовать на доминирование в этом регионе.

Активное таяние ледников — одна из основных экологических угроз XXI века Фото: Pexels

На территории Арктики проживает около 4 млн человек, десятки коренных народов. Исландия, Гренландия и Фарерские острова полностью находятся в Арктике, также в регионе находится 40% площади Канады. Хотя условия проживания в Арктике достаточно сложные, люди заселили эту территорию еще тысячи лет назад. Активнее ее заселять стали с конца ХІХ века, чему способствовал технологический прогресс. Понятно, что технологии XXI века открывают перед человечеством принципиально новые возможности в этом направлении.

Богатство не под землей, а подо льдом

Северный Ледовитый океан ценен сам по себе. Это тот редкий случай, когда вода идет на цену золота. В условиях, когда в регионах ближе к экватору происходит значительное осушение территорий, что приводит к дефициту воды, пресная вода арктических ледников имеет все шансы стать "белым золотом" в XXI веке. Также Северный Ледовитый океан богат и более традиционными ценными природными ресурсами: нефтью (всего около 412 млрд баррелей), газом, рудами ценных металлов, всего 22% мировых запасов полезных ископаемых.

Кому принадлежит Арктика?

Особенностью Арктики является то, что большая ее часть — это просторы океана. Твердые пространства, которые представляют собой замерзшие тысячи лет назад ледники. Лишь крайние ее части — это северные регионы Евразии и Америки, в основном острова. Так, Гренландия, более 80% территории которой покрыты льдом, является крупнейшим в мире островом. Этот факт существенно отличает с точки зрения международного права Арктику от Антарктики, которая базируется вокруг полноценного материка Антарктида. Ведь территории на освоение которых претендуют арктические государства распределяются как морские экономические зоны. Поэтому осваивать природные ресурсы государства должны именно отталкиваясь от указанных правил. А именно на расстоянии не более 200 морских миль от их береговой линии, зато среди арктических стран витает мнение об увеличении этого расстояния до 350 морских миль. Также рассматривается вариант равномерного разделения всей Арктики пропорционально длине береговой линии каждой страны. Понятно, что такое разделение будет наиболее выгодно РФ.

Российский военнослужащий на острове Земля Александра, входящем в состав архипелага Земля Франца-Иосифа Фото: Getty Images

Для совместного управления Арктикой, качественной организации научных исследований, организации логистики и гармоничного коммерческого использования было создано несколько международных организаций, в частности, Северный Совет (основан еще в 1952 году), Баренцева Евроатлантический Совет (BEAC), а самой влиятельной среди них является основанный в 1996 году Арктический Совет.

Кремль наступает, Путин стягивает войска

В рамках этой организации в основном взаимодействуют арктические государства. Однако такое распределение Арктики и способ ее освоения не удовлетворило Россию. В Москве традиционно выражают недовольство действующим мировым порядком (в данном случае в части, касающейся морского права) и ссылаются на давние исторические обиды. В частности, имея в виду остров Шпицберген, который был отторгнут от России по результатам Первой мировой войны. Он, несмотря на свои небольшие размеры в масштабах региона и малозаселенность, играет стратегическое значение в силу своего географического расположения. Он существенно расширяет экономическую зону Норвегии и ее военно-стратегические возможности в регионе. Однако, в отличие от Крыма этот остров вместе со всей Норвегией находится под зонтиком НАТО с 1949 года. Поэтому здесь Кремль действует осторожнее.

Напор Москвы в Арктике прямо пропорционален интенсивности таяния арктических ледников Фото: Getty Images

Напор Москвы в регионе прямо пропорционален интенсивности таяния арктических ледников. Еще в 2007 году россиянами был установлен флаг на дне океана в месте географического северного полюса Земли. Особенно процессы ускорились после аннексии Крыма в 2014 году. С 2015 года РФ регулярно проводит военные учения и развивает свою инфраструктуру в регионе. Был даже создан отдельный арктический род войск.

Таким образом РФ максимально прямо очертила свои амбиции на контроль в Арктике, которые явно не совпадают с действующими нормами международного морского права. Бывший аналитик НАТО Маурицио Джери считает, что Путин будет пытаться взять под контроль ресурсы Арктики, ведь это будет залогом выживания его режима. С этой целью Кремль стягивает войска в регион — и на данный момент РФ превосходит другие арктические страны по количеству подводных лодок и военных баз, размещенных в Арктике.

При чем здесь Китай?

Кроме арктических стран в регионе под предлогом различных гуманитарных миссий (в основном связанных с экологией) присутствуют и другие страны, среди которых особенно выделяются Индия и КНР.

Не следует забывать, что к арктическим ресурсам присматривается еще и Китай Фото: Getty Images

Пекин в близкой перспективе Арктика интересует как альтернативный торговый путь. Логистика в Европу через Арктику гораздо ближе, чем через Индийский океан. Открытие Трансарктического торгового пути будет трансформацией мировой экономики равной открытию в свое время того самого пути через Индию, приведшего к упадку традиционного торгового маршрута и цивилизаций, находившихся на его пути. Заместитель директора американского Центра исследований безопасности в Арктике Мэтью Хики связывает всю суету по Арктике именно с потенциалом открытия нового логистического маршрута.

Быть ли Трансарктическому маршруту?

За последние почти сорок лет площади льда в Арктике сократились почти вдвое (с 7,05 млн кв. км в 1979 году до 3,92 млн кв. км в 2020 году), что делает перспективы трансарктического торгового маршрута более чем реальными.

Однако сейчас есть многочисленные факторы, которые продолжают делать более выгодным маршрут через Индийский океан и даже через мыс Доброй Надежды, несмотря на их существенную дальность. Среди них самой большой проблемой является отсутствие надлежащей морской инфраструктуры вдоль российской береговой линии. Если объяснить простыми словами, то в случае кораблекрушения (которое является весьма вероятным в условиях северных морей, где плавают многочисленные куски льда) есть высокая вероятность, что спасатели не смогут прибыть вовремя. Кроме этического момента (риск для жизни экипажа) это еще и огромные расходы на страхование, что существенно дороже разницы в стоимости топлива (упрощенно), которое нужно закупить для путешествия через мыс Доброй Надежды.

Россия заявляет, что готова активно осваивать Трансарктический маршрут Фото: Getty Images Россия заявляет, что готова активно осваивать Трансарктический маршрут Фото: Getty Images

Также в ближайшее время не предвидится полное исчезновение айсбергов в регионе. Наоборот таяние арктических ледников только способствует увеличению количества льдин в водах. Поэтому для реального коммерческого судоходства в регионе нужно будет переделывать коммерческие суда, которые будут курсировать по маршруту, в соответствии с арктическими особенностями, которые прямо противоположны тропическим, в которых сейчас плавают корабли, обслуживающие маршрут.

Поэтому сейчас в Москве традиционно довольствуются громкими амбициозными заявлениями о "светлом будущем" и маршрутами собственных кораблей, которые по отношению к потенциальным масштабам проекта являются чисто символическими и носят исключительно пропагандистский эффект для внутреннего использования.

Китай готовит арктический флот

Однако не стоит спешить хоронить северный маршрут, ведь кроме РФ определенную заинтересованность в нем имеет и КНР. А эта страна уже неоднократно доказывала, что способна реализовывать масштабные стратегические проекты. В условиях экономических проблем, в которые сейчас погружается Поднебесная, построение грандиозного торгового арктического флота дало весомый толчок экономике. Параллельно прихвостни китайских прихвостней по сути уже разрушили торговый путь через Красное море (самый короткий из имеющихся сейчас).

Не исключаем в среднесрочной перспективе проблем с альтернативным маршрутом через Атлантический океан, который уже является проблемным, поскольку значительно длиннее маршрута через Красное море. И здесь самое время будет выйти на авансцену КНР с ее арктическим флотом. РФ с ее подходом к делу традиционно отведут роль сторожевого пса. Однако в Кремле похоже уже вжились в эту роль и поэтому не особо протестуют.

Северный Ледовитый океан богат ценными природными ресурсами: нефтью, газом, рудами ценных металлов Фото: Getty Images

Новый раздел мира и золотые горы вместо айсбергов

Арктика вместе с Антарктикой — это единственные регионы, которые человек еще не успел освоить на поверхности Земли. Это связано не с человеческим альтруизмом, а с более прозаическими факторами — отсутствием технических возможностей сделать это. Теперь же, когда они появились, человечество может стать свидетелем ретроспективы времен колониального раздела мира только с новейшими вооружениями, включая оружие массового уничтожения. Таких факторов не было на руках у колонизаторов прошлых эпох.

В конце концов, будет шанс экспериментальным методом проверить, насколько человечество прогрессировало в морально-этическом плане со времен Эпохи великих географических открытий.

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