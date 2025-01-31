Загроза репутації: НАТО хоче запропонувати Трампу компроміс щодо Гренландії, — ЗМІ

В НАТО непокояться, що США може вийти з альянсу через суперечку щодо Гренландії. З іншого боку, якщо Трамп вирішить анексувати острів силою, це підірве репутацію організації.

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Організація Північноатлантичного договору (НАТО) планує запропонувати компроміс президенту США Дональду Трампу, який хоче купити Гренландію та створює цим серйозні виклики для альянсу. У НАТО хочуть запропонувати американському лідеру розширення військової присутності союзників в Арктиці. Про це повідомили джерела в альянсі німецькому інформаційному агентству DPA, пише німецьке медіа ProSieben.

Джерела повідомили журналістам, що зараз у НАТО ведуться неформальні переговори щодо ініціативи Трампа. Пропозиція про розширення присутності може базуватися на оборонних планах, ухвалених у 2023 році. У цих секретних документах передбачено підвищення можливостей стримування та оборони на крайній півночі.

Автори матеріалу зазначають, що військові США за угодою з Королівством Данією вже розміщені на космічній базі Пітуффік у Гренландії. Ці угоди зокрема передбачають експлуатацію систем попередження про ракетну загрозу, місії протиракетної оборони та космічного спостереження. На базі також присутні данські збройні сили.

Зацікавленість Трампа у придбанні Гренландії непокоїть членів НАТО через його заяви про те, що він не виключає застосування військового та економічного примусу для отримання контролю над островом. Дебати щодо Гренландії в альянсі вважають небезпечними, говорять джерела. З одного боку, якщо провідний член НАТО почне погрожувати силою анексувати територію іншої держави, це зруйнує довіру до організації, тим паче на тлі вторгнення РФ до України та претензій Китаю щодо Тайваню. З іншого боку, вихід США з альянсу через цю суперечку теж був би катастрофою для НАТО, бо сили стримування організації базуються насамперед на американському ядерному арсеналі та збройних силах.

Дипломати зазначають, що запропонований компроміс щодо збільшення військової присутності спрацює тільки якщо Дональд Трамп дійсно переймається безпекою в регіоні, а не зазіхає на гренландські поклади сировини.

Трамп і Гренландія: історія суперечки

Дональд Трамп говорив про бажання "купити" Гренландію та приєднати до США ще під час свого першого терміну у 2017 — 2021 роках. Напередодні інавгурації на другий президентський термін у 2025 році він знову заговорив про те, що хоче "купити" Гренландію з "метою національної безпеки та свободи в усьому світі".

Прем’єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен 7 січня відреагувала на бажання Трампа придбати Гренландію і сказала, що Гренландія належить гренландцям.

25 січня ЗМІ писали, що Трамп у телефонній розмові з Метте Фредеріксен в агресивній формі вимагав у прем'єрки Данії продати Гренландію.

26 січня американський президент пояснив журналістам, навіщо США острів. За його словами, це потрібно "для захисту вільного світу", а відмова Данії укласти угоду буде "недружнім актом".

28 січня джерела Bloomberg заявили, що прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен просить допомоги у Європі у протистоянні ідеям Трампа про приєднання Гренландії до Сполучених Штатів.

За результатами опитування компанії Verian, проведеного на замовлення данської газети Berlingske та гренландського видання Sermitsiaq і опублікованого 29 січня, більшість жителів Гренландії не хочуть, щоб острів став частиною США.