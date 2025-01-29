Стало відомо, скільки жителів Гренландії хочуть, щоб острів став частиною США

За словами міністра закордонних справ Данії Ларса Льокке Расмуссена, результати проведеного опитування є "чітким сигналом" того, чого гренландці не хочуть.

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Переважна більшість населення Гренландії виступає проти виходу з королівства Данії на користь приєднання до США. 85% населення острова не хочуть бути частиною Америки. Про це свідчать результати опитуванням компанії Verian, проведеним на замовлення данської газети Berlingske та гренландського видання Sermitsiaq, пише Bloomberg.

Лише 6% гренландців підтримують ідею приєднання до США, а 9% — не визначилися.

Опитування проводилося з 22 по 26 січня серед 497 повнолітніх мешканців Гренландії, статистична похибка становить 3,1%.

Данський міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен прокоментував результати опитування, заявивши, що це "чіткий сигнал" того, чого гренландці не хочуть.

"Це підтверджує те, що я чую від своїх гренландських колег та друзів. Рішення щодо майбутнього Гренландії має прийняти гренландський народ", — підкреслив він.

Що говорить Трамп про Гренландію

Дональд Трамп неодноразово заявляв про стратегічний інтерес США до найбільшого острова світу, наголошуючи, що його приєднання необхідне з міркувань безпеки. При цьому він наполягав, що жителі острова не задоволені своїм нинішнім статусом у складі Данії.

Проте гренландська влада має іншу позицію. Прем'єр-міністр острова Муте Б. Егеде не підтримує ідею переходу під будь-який зовнішній контроль.

"Ми не хочемо бути ні данцями, ми не хочемо бути американцями. Ми хочемо бути гренландцями", — наголосив він.

Данія прагне зберегти Гренландію у складі королівства та уникає загострення ситуації у відносинах із США. Данський прем'єр Метте Фредеріксен провела низку зустрічей у європейських столицях, зокрема в Берліні та Парижі, щоб зміцнити міжнародну підтримку своєї позиції.

Дослідження Університету Гренландії, опубліковане у грудні, показало, що жителі острова прагнуть розширення співпраці насамперед з Ісландією та Канадою. Данія посіла третє місце у цьому рейтингу, а США — лише четверте.

Окрім цього, 45% гренландців розглядають зацікавленість Трампа як загрозу, а тільки 8% з них готові були б обрати громадянство США, якби мали вибір між американським та данським паспортами.

Нагадаємо, 26 січня президент США Дональд Трамп висловив переконання, що Америка отримає контроль над Гренландією. За його словами, 57 тисяч жителів острова нібито хочуть бути з США.

28 січня очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Париж обговорив з Копенгагеном дислокацію військ до Гренландії.