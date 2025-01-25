"Дуже жорстка розмова": Трамп погрожував та вимагав у прем'єрки Данії продати Гренландію

За даними журналістів, розмова лідерів США та Данії тривала 45 хвилин. Після неї влада Данії перебуває у кризовому режимі.

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Президент США Дональд Трамп вже після інавгурації телефонував до прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен та вимагав у неї продати Гренландію. Про це пише Financial Times.

П'ять нинішніх і колишніх високопоставлених європейських чиновників вказали, що розмова пройшла дуже погано. Трамп нібито поводився агресивно і конфронтаційно після того, як прем'єр-міністерка Данії заявила, що острів не продають.

Водночас Фредеріксен запропонувала тісніше співпрацювати в галузі військових баз і розробки корисних копалин, але це не влаштувало Трампа.

"Він був дуже твердий. Це був холодний душ. Раніше до цього важко було ставитися серйозно. Але я думаю, що це серйозно і потенційно дуже небезпечно", — розповіло одне з джерел видання.

Журналісти підкреслили, що цей дзвінок посилить побоювання європейців, що повернення Трампа до влади призведе до загострення трансатлантичних зв'язків, оскільки президент США чинить тиск на союзників, вимагаючи від них поступитися територіями.

"Це була дуже жорстка розмова. Він пригрозив конкретними заходами проти Данії, такими як цільові тарифи", — зазначив один із колишніх данських чиновників.

Багато європейських чиновників сподівалися, що його заяви про бажання встановити контроль над Гренландією з міркувань "національної безпеки" були лише тактичним ходом для отримання більшого впливу на цю територію, яка є частиною НАТО.

Автори матеріалу наголосили, що розмова з Фредеріксеном зруйнувала ці надії, поглибивши зовнішньополітичну кризу між союзниками по НАТО.

"Намір був дуже ясним. Вони (американці, — ред.) хочуть цього. Данці зараз перебувають у кризовому режимі", — пояснив один зі співрозмовників видання.

Офіс прем'єр-міністрерки Данії заявив, що "не визнає інтерпретацію розмови, яку надали анонімні джерела".

Нагадаємо, 23 грудня Дональд Трамп дав зрозуміти, що хоче, щоб Гренландія перебувала під контролем США.

3 січня прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів хоче отримати незалежність від Данії.